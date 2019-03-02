В Волковыске состоялся забег памяти «проклятых солдат»

Логотип забега "По волчьим следам"

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В Волковыске на западе Беларуси состоялся Забег памяти «проклятых (несломленных) солдат». Мероприятие, посвященное памяти героев антикоммунистического подполья и борцов за свободу Польши в послевоенные годы, организовало руководство Союза поляков в Беларуси при поддержке фонда «Свобода и демократия».





Забег был разделен на два этапа - для детей и взрослых. Многие участники забега были одеты в футболки с портретами «проклятых солдат». Зампредседателя Союза поляков в Беларуси Марек Заневский сказал Польскому Радио, что представители польской диаспоры в Беларуси уже в третий раз присоединились к организованному в Польше и за рубежом Забегу «По волчьим следам» (название связано с тем, что отряды подпольщиков- борцов за независимость Польши скрывались в лесах - прим. Ред.). В забеге участвовали жители Гродно , Лиды, Волковыска и Шиловичей.









Один из участников забега Ежи Чупрета из Волковыска подчеркнул, что это мероприятие служит напоминанию полякам в Беларуси истории «проклятых солдат». «Почти никто раньше не знал, что были такие солдаты, которые до конца боролись за свободу. Поэтому мы поддерживаем Нацинальный день их памяти», - сказал Чупрета.





Забег «По волчей тропе» закончился костром и исполнением польских патриотических песен.