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Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на 5-6 марта

03.03.2019 15:14 — Разное | Партизан  
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Синоптики объявили штормовое предупреждение на вторник-среду. 5-6 марта на большей части территории Беларуси ожидается сильный ветер западного и северо-западного направления. Его скорость порывами будет достигать 15-20 м/ч, местами 22 м/с.

В Минске сильный ветер ожидается во вторник и ночью в среду порывами до 15-20 м/с, сообщает МЧС.

Рекомендуется выбирать место парковки вдали от деревьев и объектов повышенного риска.

 
Теги: Минск
 
 
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Синоптики объявили штормовое предупреждение на вторник-среду. 5-6 марта на большей части территории Беларуси ожидается сильный ветер западного и северо-западного...
 
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