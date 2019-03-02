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Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на 5-6 марта
Синоптики объявили штормовое предупреждение на вторник-среду. 5-6 марта на большей части территории Беларуси ожидается сильный ветер западного и северо-западного направления. Его скорость порывами будет достигать 15-20 м/ч, местами 22 м/с.
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Синоптики объявили штормовое предупреждение на вторник-среду. 5-6 марта на большей части территории Беларуси ожидается сильный ветер западного и северо-западного...
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