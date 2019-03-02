«Евроторг» продлил программу выкупа евробондов









Ирландская компания Bonitron объявила о продолжении программы выкупа еврооблигаций «Евроторгом». Она продлится с 1 марта по 30 апреля. В этот период беларусский ритейлер готов выкупить облигации на 20 млн. долларов, выпущенные в позапрошлом году специально созданным юрлицом Bonitron в его пользу. Всего тогда было эмитировано ценных бумаг на 350 млн. долларов.









Предыдущее предложение о выкупе объемом в 30 млн. долларов действовало в январе-феврале. За это время «Евроторг» выкупил ценные бумаги на 12,39 млн. долларов. До этого в ноябре-декабре компания выкупила облигации еще на 15,6 млн. долларов.





Сейчас в распоряжении ритейлера находятся ценные бумаги на 45,165 млн. долларов.