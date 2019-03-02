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От Встречи до Прощеного воскресенья — народные традиции Масленичной недели
С понедельника, 4 марта, начинается масленичная неделя. Каждый день этой семидневки имеет свои особенности и свое название. Есть два периода: Узкая и Широкая Масленица. К первому относятся понедельник, вторник и среда, ко второму — четверг, пятница, суббота и воскресенье.
Понедельник. Встреча. С утра свекор со свекровью отправляют невестку на день к отцу и матери, а вечером сами приходят к сватам, чтобы решить, когда, как и где отмечать праздничную неделю. Дети делают куклу из соломы — Масленицу и наряжают ее.
Вторник. Заигрыши. Во вторник начинаются веселые игры, катания, забавы. Поскольку все масленичные забавы клонились, по сути дела, к сватовству, раньше в этот день молодые люди высматривали себе невест, а девушки поглядывали на суженых.
Среда. Лакомка. Тещи приглашают своих зятьев на блины и устраивает веселые посиделки с песнями про то, как теща для зятя блины пекла.
Четверг. Разгул. В этот день народ предавался всевозможным потехам. На праздник собирались все жители, устраивались кулачные бои, катание по улицам, различные игры. В этот день чучело Масленицы поднимают на гору.
Пятница. Тещины вечерки. Настала очередь тещи навещать зятя, причем он с вечера должен сам лично пригласить тещу. Она же должна прислать зятю все, из чего и на чем пекут блины: кадушку для теста, сковородку. Тесть — муку и масло. Это встреча символизирует оказание чести семьи жены.
Суббота. Золовкины посиделки. В этот день молодая невестка приглашает родных мужа к себе и угощает блинами. Чучело Масленицы на носилках несут до конца деревни.
Воскресенье. Прощеное воскресенье. В этот день все вспоминают о Великом посте, который начинается в понедельник. Просят друг у друга прощения. В воскресенье сжигают чучело Масленицы — как символ зимы, которая закончилась.
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С понедельника, 4 марта, начинается масленичная неделя. Каждый день этой семидневки имеет свои особенности и свое название. Есть два периода: Узкая и Широкая...
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