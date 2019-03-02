От Встречи до Прощеного воскресенья — народные традиции Масленичной недели

Понедельник. Встреча. С утра свекор со свекровью отправляют невестку на день к отцу и матери, а вечером сами приходят к сватам, чтобы решить, когда, как и где отмечать праздничную неделю. Дети делают куклу из соломы — Масленицу и наряжают ее.





Вторник. Заигрыши. Во вторник начинаются веселые игры, катания, забавы. Поскольку все масленичные забавы клонились, по сути дела, к сватовству, раньше в этот день молодые люди высматривали себе невест, а девушки поглядывали на суженых.





Среда. Лакомка. Тещи приглашают своих зятьев на блины и устраивает веселые посиделки с песнями про то, как теща для зятя блины пекла.





Четверг. Разгул. В этот день народ предавался всевозможным потехам. На праздник собирались все жители, устраивались кулачные бои, катание по улицам, различные игры. В этот день чучело Масленицы поднимают на гору.





Пятница. Тещины вечерки. Настала очередь тещи навещать зятя, причем он с вечера должен сам лично пригласить тещу. Она же должна прислать зятю все, из чего и на чем пекут блины: кадушку для теста, сковородку. Тесть — муку и масло. Это встреча символизирует оказание чести семьи жены.





Суббота. Золовкины посиделки. В этот день молодая невестка приглашает родных мужа к себе и угощает блинами. Чучело Масленицы на носилках несут до конца деревни.





Воскресенье. Прощеное воскресенье. В этот день все вспоминают о Великом посте, который начинается в понедельник. Просят друг у друга прощения. В воскресенье сжигают чучело Масленицы — как символ зимы, которая закончилась.