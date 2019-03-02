ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Аграрии Брестчины вышли в поля на две недели раньше

03.03.2019 15:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Весенние полевые работы в Брестской области стартовали на две недели раньше, чем в прошлом году: к многолетнему севу трав в регионе аграрии приступили еще в середине февраля.

Сегодня вышеуказанные работы проводят 11 из 16 сельхозорганизаций Брестчины, за исключением Брестского, Ганцевичского, Жабинковского, Каменецкого и Столинского районов, сообщает БЕЛТА.

Первые весенние подкормки в регионе, благодаря погодным условиям, тоже были посеяны раньше обычного.

Если погода и дальше будет благоприятствовать аграриям, то сев ранних яровых зерновых культур стартует уже в середине марта.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Весенние полевые работы в Брестской области стартовали на две недели раньше, чем в прошлом году: к многолетнему севу трав в регионе аграрии приступили еще в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Эстонии проходят выборы в парламент
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика