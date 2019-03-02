|
Аграрии Брестчины вышли в поля на две недели раньше
Весенние полевые работы в Брестской области стартовали на две недели раньше, чем в прошлом году: к многолетнему севу трав в регионе аграрии приступили еще в середине февраля.
Сегодня вышеуказанные работы проводят 11 из 16 сельхозорганизаций Брестчины, за исключением Брестского, Ганцевичского, Жабинковского, Каменецкого и Столинского районов, сообщает
Первые весенние подкормки в регионе, благодаря погодным условиям, тоже были посеяны раньше обычного.
Если погода и дальше будет благоприятствовать аграриям, то сев ранних яровых зерновых культур стартует уже в середине марта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Весенние полевые работы в Брестской области стартовали на две недели раньше, чем в прошлом году: к многолетнему севу трав в регионе аграрии приступили еще в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)