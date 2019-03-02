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Виктория Азаренко: это мой первый титул с тех пор, как я стала мамой

03.03.2019 14:50 — Разное | Партизан  
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала победу в парном разряде на турнире в Акапулько.

“Вся эта неделя была то еще приключение, поэтому рада, что стою здесь с трофеем. Это мой первый титул с тех пор, как я стала мамой, так что это особенный случай”, — приводит слова официальный сайт ВТА.

Для Азаренко это седьмой парный титул в турнирах ВТА. Предыдущий раз она выиграла титул в парном разряде 31 июля 2011 года в американском Стэнфорде вместе с россиянкой Марией Кириленко.

 
 
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала победу в парном разряде на турнире в Акапулько.
 
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