Виктория Азаренко: это мой первый титул с тех пор, как я стала мамой

“Вся эта неделя была то еще приключение, поэтому рада, что стою здесь с трофеем. Это мой первый титул с тех пор, как я стала мамой, так что это особенный случай”, — приводит слова официальный сайт ВТА.





Для Азаренко это седьмой парный титул в турнирах ВТА. Предыдущий раз она выиграла титул в парном разряде 31 июля 2011 года в американском Стэнфорде вместе с россиянкой Марией Кириленко.



