ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Кремле отреагировали на заявление Лукашенко об объединении с Россией

03.03.2019 14:46 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова Лукашенко, заявившего, что 98% его сограждан проголосуют против включения Беларуси в состав России, передает ТАСС.


Фото: kremlin.ru


«Я не берусь комментировать эти заявления Александра Григорьевича, но вместе с тем, конечно, отношения между нашими странами являются союзными и абсолютно братскими», — сказал представитель Кремля. По его мнению, «теплое отношение к Беларуси у нас [в России] доминирует».


Дмитрий Песков подтвердил слова президента Беларуси, о том что Владимир Путин и Александр Лукашенко могут договориться встретиться в любой момент. В предыдущий раз политики провели серию встреч в течение трех дней в середине февраля в Сочи.


«Пока нет», — ответил Песков на вопрос, планируется ли встреча лидеров России и Беларуси в ближайшее время. «С другой стороны, это не значит, что они не могут принять решение встретиться хоть завтра. Вы знаете, что они общаются регулярно, [в том числе] и по телефону, и при необходимости быстро и оперативно принимают решение о встрече», — добавил пресс-секретарь президента России.

В ходе «Большого разговора» с представителями медиа и экспертного сообщества Лукашенко привел данные соцопроса, в соответствии с которым 98% граждан Беларуси проголосуют против включения в состав России. По словам Лукашенко, это связано с тем, что «белорусы хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире».

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова Лукашенко, заявившего, что 98% его сограждан проголосуют против включения Беларуси в состав...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стала известна причина неудачных переговоров Ким Чем Ына и Трампа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика