В Кремле отреагировали на заявление Лукашенко об объединении с Россией

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«Я не берусь комментировать эти заявления Александра Григорьевича, но вместе с тем, конечно, отношения между нашими странами являются союзными и абсолютно братскими», — сказал представитель Кремля. По его мнению, «теплое отношение к Беларуси у нас [в России] доминирует».









Дмитрий Песков подтвердил слова президента Беларуси, о том что Владимир Путин и Александр Лукашенко могут договориться встретиться в любой момент. В предыдущий раз политики провели серию встреч в течение трех дней в середине февраля в Сочи.









«Пока нет», — ответил Песков на вопрос, планируется ли встреча лидеров России и Беларуси в ближайшее время. «С другой стороны, это не значит, что они не могут принять решение встретиться хоть завтра. Вы знаете, что они общаются регулярно, [в том числе] и по телефону, и при необходимости быстро и оперативно принимают решение о встрече», — добавил пресс-секретарь президента России.





В ходе «Большого разговора» с представителями медиа и экспертного сообщества Лукашенко привел данные соцопроса, в соответствии с которым 98% граждан Беларуси проголосуют против включения в состав России. По словам Лукашенко, это связано с тем, что «белорусы хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире».