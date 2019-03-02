О мерах безопасности при эксплуатации отопительной печи

Несмотря на то, что в настоящее время самое широкое распространение получила система центрального отопления, печное встречается в домах достаточно часто. Высокая пожарная опасность этого вида отопления объясняется тем, что каждая печь представляет собой огнедействующий очаг. Кроме того, печи и их дымоходы обычно связаны с конструкциями зданий, возле печей нередко хранятся сгораемые материалы, предметы. И не случайно среди различных причин пожаров одной из главных являются нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, неправильное их устройство.

Обязательные правила при эксплуатации отопительных печей:

перед началом отопительного сезона каждую печь, а также становые дымовые каналы в пределах помещения и дымовые трубы на чердаке необходимо побелить. Делается это для того, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся со временем трещины.

необходимо проверить состояние дымовых труб, очистить их от сажи. Дымоходы печей должны очищаться от сажи не реже одного раза в два месяца в течение отопительного сезона.

перед топочным отверстием на полу должен быть прибит металлический лист размером 50*70 сантиметров. Если уголек выпадает на такой лист, беды удастся избежать;

в сильные холода печь нужно топить несколько раз, а не один длительный срок. Это позволит избежать ее перекала и появления трещин;

золу, шлак, уголь следует выбрасывать в специально отведенное место: не ближе 15 метров от строений и сгораемых конструкций;

топить печь прекращают не позже, чем за два часа перед отходом ко сну;

любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Следует оставлять между ними промежуток, или, так называемую, отступку;