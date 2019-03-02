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О мерах безопасности при эксплуатации отопительной печи

03.03.2019 16:00 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Несмотря на то, что в настоящее время самое широкое распространение получила система центрального отопления, печное встречается в домах достаточно часто. Высокая пожарная опасность этого вида отопления объясняется тем, что каждая печь представляет собой огнедействующий очаг. Кроме того, печи и их дымоходы обычно связаны с конструкциями зданий, возле печей нередко хранятся сгораемые материалы, предметы. И не случайно среди различных причин пожаров одной из главных являются нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, неправильное их устройство.

Обязательные правила при эксплуатации отопительных печей:

  • перед началом отопительного сезона каждую печь, а также становые дымовые каналы в пределах помещения и дымовые трубы на чердаке необходимо побелить. Делается это для того, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся со временем трещины.
  • необходимо  проверить состояние дымовых труб, очистить их от сажи. Дымоходы печей должны очищаться от сажи не реже одного раза в два месяца в течение отопительного сезона.
  • перед топочным отверстием на полу должен быть прибит металлический лист размером 50*70 сантиметров. Если уголек выпадает на такой лист, беды удастся избежать;
  • в сильные холода печь нужно топить несколько раз, а не один длительный срок. Это позволит избежать ее перекала и появления трещин;
  • золу, шлак, уголь следует выбрасывать в специально отведенное место: не ближе 15 метров от строений и сгораемых конструкций;
  • топить печь прекращают не позже, чем за два часа перед отходом ко сну;
  • любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Следует оставлять между ними промежуток, или, так называемую, отступку;
  • печь и дымовая труба в месте перехода через деревянные перекрытия должна иметь утолщение кирпичной кладки или разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи. Кладка печи должна быть без трещин, а в дымоходе должна быть хорошая тяга.

 При эксплуатации отопительных печей строго запрещается:

  • топить неисправные печи;
  • разжигать печи при помощи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
  • использовать дрова, длина которых превышает размеры топки;
  • сушить и складировать на печах и на расстоянии менее 1,25 м от топочных отверстий топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы;
  • топить печи с открытыми дверцами;
  • оставлять малолетних детей без присмотра в доме, где топится печь.

При эксплуатации отопительных печей нельзя:

  • устраивать в чердачных помещениях горизонтальные дымовые боровы, а также отверстия для чистки дымовых каналов;
  • использовать для кладки печей и дымоходов силикатный кирпич (за исключением труб выше крыши);
  • использовать для дымовых печей керамические, асбестоцементные и металлические трубы. В случае, если дымоход выполнен из данных материалов, то трубу данного дымохода необходимо обложить глиняным кирпичом в пределах чердачного пространства и вывести кирпичную кладку выше покрытия кровли на 5-7 венцов.
  • использовать вентиляционные и другие каналы в качестве дымоходов печей.

Помните! Соблюдая правила пожарной безопасности, Вы оградите от беды себя и своих близких.

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Несмотря на то, что в настоящее время самое широкое распространение получила система центрального отопления, печное встречается в домах достаточно часто.
 
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