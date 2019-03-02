О мерах безопасности при эксплуатации отопительной печи

Несмотря на то, что в настоящее время самое широкое распространение получила система центрального отопления, печное встречается в домах достаточно часто. Высокая пожарная опасность этого вида отопления объясняется тем, что каждая печь представляет собой огнедействующий очаг. Кроме того, печи и их дымоходы обычно связаны с конструкциями зданий, возле печей нередко хранятся сгораемые материалы, предметы. И не случайно среди различных причин пожаров одной из главных являются нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, неправильное их устройство.
Обязательные правила при эксплуатации отопительных печей:
- перед началом отопительного сезона каждую печь, а также становые дымовые каналы в пределах помещения и дымовые трубы на чердаке необходимо побелить. Делается это для того, чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся со временем трещины.
- необходимо проверить состояние дымовых труб, очистить их от сажи. Дымоходы печей должны очищаться от сажи не реже одного раза в два месяца в течение отопительного сезона.
- перед топочным отверстием на полу должен быть прибит металлический лист размером 50*70 сантиметров. Если уголек выпадает на такой лист, беды удастся избежать;
- в сильные холода печь нужно топить несколько раз, а не один длительный срок. Это позволит избежать ее перекала и появления трещин;
- золу, шлак, уголь следует выбрасывать в специально отведенное место: не ближе 15 метров от строений и сгораемых конструкций;
- топить печь прекращают не позже, чем за два часа перед отходом ко сну;
- любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Следует оставлять между ними промежуток, или, так называемую, отступку;
- печь и дымовая труба в месте перехода через деревянные перекрытия должна иметь утолщение кирпичной кладки или разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи. Кладка печи должна быть без трещин, а в дымоходе должна быть хорошая тяга.
При эксплуатации отопительных печей строго запрещается:
- топить неисправные печи;
- разжигать печи при помощи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- использовать дрова, длина которых превышает размеры топки;
- сушить и складировать на печах и на расстоянии менее 1,25 м от топочных отверстий топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы;
- топить печи с открытыми дверцами;
- оставлять малолетних детей без присмотра в доме, где топится печь.
При эксплуатации отопительных печей нельзя:
- устраивать в чердачных помещениях горизонтальные дымовые боровы, а также отверстия для чистки дымовых каналов;
- использовать для кладки печей и дымоходов силикатный кирпич (за исключением труб выше крыши);
- использовать для дымовых печей керамические, асбестоцементные и металлические трубы. В случае, если дымоход выполнен из данных материалов, то трубу данного дымохода необходимо обложить глиняным кирпичом в пределах чердачного пространства и вывести кирпичную кладку выше покрытия кровли на 5-7 венцов.
- использовать вентиляционные и другие каналы в качестве дымоходов печей.
Помните! Соблюдая правила пожарной безопасности, Вы оградите от беды себя и своих близких.