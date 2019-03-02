Провал или прорыв? Полный обзор Anthem

Anthem — новая игра от студии Bioware, создателей Mass Effect и Dragon Age. В этот раз разработчики выступили в непривычном для себя жанре «мультиплеерного экшена про Железного человека». По сумме характеристик игра как две капли воды похожа на Destiny. Но если брать каждый составной элемент в отдельности, то очевидных параллелей будет не то чтобы много. И поначалу совершенно непонятно, хорошо это или плохо.

Наша оценка: 7,5 из 10.





Во вселенной Anthem на страже человечества стоят Фрилансеры. Это хорошо обученные бойцы, полагающиеся на свои джавелины — прочные экзоскелеты, которые позволяют воспарить над землей и в режиме истребителя пролететь небольшое расстояние.

Мир игры населяют многочисленные монстры, поэтому долгое время Фрилансеры были в фаворе. Пока не случился неприятный катаклизм, названный Сердцем Ярости, справиться с которым у чудо-солдат не вышло. Фрилансеры не оправдали надежд и перестали быть героями в глазах людей.





С тех пор прошло два года. Безымянный Фрилансер выполняет редкие контракты, еле сводя концы с концами. После каждой вылазки в опасные джунгли герой возвращается в небольшую крепость Тарсис. Для Фрилансера это дом, ремонтная мастерская и место для поиска новых клиентов. Одним из таких заказчиков выступает таинственная женщина, которая чуть позже оказывается разведчицей на службе государства.

Фрилансера впутывают в историю с Доминионом, военизированной фракцией, которая охотится за божественными артефактами Творцов. Эти предметы из далекого прошлого могут влиять на реальность, и тот, кто разгадает их секреты, станет правителем мира.

Первое, на что обращаешь внимание, — богатый мир игры. Но проблема в том, что самое интересное происходит в редких сюжетных роликах и многочисленных записках, на чтение которых уходят долгие минуты в спокойной обстановке форта Тарсис.





Ты читаешь о Творцах, которые создали этот мир, но почему-то покинули его, оставив свои инструменты. О Гимне Созидания, пронизывающем все вокруг (он, собственно, вынесен в название игры). О доблестных героях прошлого, которые вершили судьбы этого мира.

Чтоб вы понимали скрупулезность, с которой авторы подошли к конструированию вселенной Anthem, в специальном архиве описано каждое животное и растение, встречающееся игроку, а по радио можно услышать отрывки из радиопостановок.

Из этих маленьких деталей, а также из многочисленных разговоров с персонажами в форте Тарсис образуется вот эта многогранность и выпуклость Anthem. В Bioware не растеряли таланта обволакивать игрока историями, чтобы тот чувствовал реальность происходящего и мог погрузиться в мир игры. Правда, непосредственно к игре это почти не имеет никакого отношения.





Anthem, как уже говорилось, — это мультиплеерный экшен от третьего лица, в котором игрок из безопасного форта отправляется на миссии в недружелюбный открытый мир. По пути игра добавляет в команду еще троих игроков из интернета. Или вы сами можете скооперироваться с друзьями и проходить задания вместе. В любом случае, одному играть в Anthem строго противопоказанно. И дело не только в том, что игра автоматически становится в четыре раза скучнее — она еще будет в два раза сложнее.

Вот команда Фрилансеров в сборе. Вы почти одновременно запускаете двигатели джавелинов, взмываете в небо, набираете скорость и, спускаясь к земле, растворяетесь в листве. При каждом таком полете дрожит не только геймпад, но и что-то внутри. Вас опоясывает чувство свободы и какой-то легкости. Вы, Фрилансеры, лучшие из лучших, отправились на бой с врагом.

Впрочем, какие бы чувства вас ни переполняли, мимо каких бы сногсшибательных пейзажей ваш отряд ни пролетал, почти каждая миссия распадается на ряд одинаковых эпизодов. Вы добираетесь в контрольную точку, там на вас нападают враги, вы их побеждаете, летите в следующий пункт, снова враги, снова победа. В зависимости от сложности задания таких эпизодов может быть несколько. В сюжетных миссиях вам даже показывают ролики между боями.





Подобная структурность, в общем-то, понятна. Пока еще никто не придумал как можно рассказывать увлекательные истории сразу для нескольких игроков одновременно. Чтобы каждому было одинаково интересно. Другое дело, именно на Anthem и возлагались большие надежды. Казалось, кто если не Bioware смогут органично и емко соединить мультиплеер и сюжетный компонент так, чтобы игра выглядела как цельное произведение.

До выхода Anthem авторы гордились, что у них есть больше 40 часов концентрированного сюжетного режима, а все остальное — бесчисленные часы многопользовательских боев. Вот только грань между первым и вторым настолько тонка, что не совсем понятно, тебе сейчас показывают тот самый невероятный сюжет или это проходная миссия, чтобы растянуть хронометраж.





Но вот какое дело. Приняв Anthem такой, какая она есть, можно получить массу удовольствия от игры. Невероятно интересно просто находиться в этом мире, приятно гулять по форту Тарсис, пускай он и не меняется почти никогда, разговаривать с его жителями. Но больше всего — воевать.

В Anthem на выбор дается один из четырех джавелинов (со временем открываются другие). Колосс — тяжелобронированный гигант, медленный, но с мощным вооружением. Перехватчик — быстрый разведчик, сфокусированный на ближнем бою. Шторм — аналог мага из привычных ролевых игр, полагается на силы стихий. Наконец, Рейнджер — сбалансированный солдат без явных недостатков.





У каждого есть три активных навыка и одна суперспособность. Она становится доступной в разгар боя. Например, Перехватчик превращается в неуязвимого ниндзя и своими клинками наносит повышенный урон в ближнем бою.

Сражения в Anthem похожи на парад достижений пиротехники. Использование почти каждого умения Фрилансеров сопровождается искрами, взрывами, ярким пламенем. Когда Рейнджер активирует свою суперспособность, десяток ракет рассекают воздух и на небольшом пяточке образуется озеро из огня, испепеляющее всех, кто внутри.

Да и попросту стрелять тоже приятно. Оружие предсказуемо себя ведет, а реактивный двигатель за спиной позволяет Фрилансеру стремительно уходить от вражеского огня и кружить над полем боя в поисках выгодной позиции. В свои лучшие моменты Anthem выглядит, звучит и ощущается как идеальная игра про Железного человека.





Кроме экшена, другой стимул регулярно отправляться на миссии — новое оружие и снаряжение. Как в Diablo, из вылазок Фрилансер приносит еще более крутые пушки и новые компоненты для способностей. Те три активных умения, о которых говорилось ранее, можно и нужно менять. Они зависят от класса джавелина, но не впаяны в него. К примеру, самонаводящийся клинок Перехватчика можно заменить криоклинком с уроном холодом или вообще в ячейку умения вставить стремительный рывок к противнику.

Как экшен в стиле Diablo, в котором игрок охотится за снаряжением с более высокими циферками, Anthem бесподобна. Как симулятор боевых будней Железного человека — тоже. Как сюжетный шутер с мультиплеером — не очень. Слишком много условностей и неясных моментов. И тут уж вам выбирать, что важнее — геймплей или красиво рассказанная история. Она, кстати, в Anthem все же есть, просто ее придется читать.