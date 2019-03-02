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Минск ждет буря: МЧС объявило штормовое предупреждение

03.03.2019 16:52 — Разное | KYKY  
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Весна пришла только в календарь: за окном в Беларуси по-прежнему снег, ветер и ну очень холодно. Многие надеялись, ставили свечки (но это не точно), только бы скорее все это закончилось. Хотели запрятать пуховик далеко в шкаф и надеть новые туфли. Но МЧС решило всех нас разочаровать и объявило штормовое предупреждении на вторник и среду, пишет TUT.by. 
 
Утром и днем 5 марта (вторник), и ночью 6 марта (среда) на большей части территории страны ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15−20 м/с, местами до 22 м/с.

По Минской области утром и днем 5 марта (вторник) и ночью 6 марта (среда) на большей части территории области ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15−20 м/с, местами до 22 м/с. Такая же непогода будет и в Минске: днем 5 марта (вторник) и ночью 6 марта (среда) ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15−20 м/с.

Краткий пересказ: нам всем придется крайне непросто в ближайшие дни добираться до офисов, университетов и школ детей. Порывы ветра до 15-20 м/с – это когда деревья падают на дороги, а  инстинкт самосохранения подсказывает, что из дома лучше не выходить. Даже ради выгодных контрактов. 

 
Теги: Минск
 
 
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Весна пришла только в календарь: за окном в Беларуси по-прежнему снег, ветер и ну очень холодно. Многие надеялись, ставили свечки (но это не точно), только бы скорее...
 
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