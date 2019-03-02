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Минск ждет буря: МЧС объявило штормовое предупреждение
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Весна пришла только в календарь: за окном в Беларуси по-прежнему снег, ветер и ну очень холодно. Многие надеялись, ставили свечки (но это не точно), только бы скорее все это закончилось. Хотели запрятать пуховик далеко в шкаф и надеть новые туфли. Но МЧС решило всех нас разочаровать и объявило штормовое предупреждении на вторник и среду,
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Весна пришла только в календарь: за окном в Беларуси по-прежнему снег, ветер и ну очень холодно. Многие надеялись, ставили свечки (но это не точно), только бы скорее...
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