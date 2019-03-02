Весна пришла только в календарь: за окном в Беларуси по-прежнему снег, ветер и ну очень холодно. Многие надеялись, ставили свечки (но это не точно), только бы скорее все это закончилось. Хотели запрятать пуховик далеко в шкаф и надеть новые туфли. Но МЧС решило всех нас разочаровать и объявило штормовое предупреждении на вторник и среду, пишет TUT.by.



Утром и днем 5 марта (вторник), и ночью 6 марта (среда) на большей части территории страны ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15−20 м/с, местами до 22 м/с.



По Минской области утром и днем 5 марта (вторник) и ночью 6 марта (среда) на большей части территории области ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15−20 м/с, местами до 22 м/с. Такая же непогода будет и в Минске: днем 5 марта (вторник) и ночью 6 марта (среда) ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15−20 м/с.



Краткий пересказ: нам всем придется крайне непросто в ближайшие дни добираться до офисов, университетов и школ детей. Порывы ветра до 15-20 м/с – это когда деревья падают на дороги, а инстинкт самосохранения подсказывает, что из дома лучше не выходить. Даже ради выгодных контрактов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минск ждет буря: МЧС объявило штормовое предупреждение Весна пришла только в календарь: за окном в Беларуси по-прежнему снег, ветер и ну очень холодно. Многие надеялись, ставили свечки (но это не точно), только бы скорее...