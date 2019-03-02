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Девушка со шпагой, интриги и балы: в Беларуси снимут исторический боевик
03.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Князья, прекрасные дамы, балы и дуэли: в Беларуси приступили к экранизации романа белорусской писательницы Людмилы Рублевской. За работой съемочной группы наблюдала корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
Еще немного румян, и розовощекая барышня отправляется прямиком в 18 век, на поиски авантюр и настоящей любви. Для Евгении Аникей это первая роль в полнометражной ленте, и сразу одна из центральных.
«Я играю Полонею Багинскую, сестру Багинского, тоже одного из важных героев в этом фильме. Она очень дерзкая девочка. Я с ней открыла какие-то новые качества в себе. Она дерется на шпагах. Мы вот месяц тренировались на саблях, учились фехтованию. И вот буквально недавно была первая сцена драки с девочкой», – рассказывает актриса.
Экранизация приключений молодого шляхтича отражает и реальные события из истории Речи Посполитой.
«Когда начал читать сценарий, то просто обалдел. Потому что Рублевская написала хороший роман. Рекомендую к прочтению. Почему так? Там история: Великое княжество Литовское, Речь Посполитая. Это ведь наша история», – говорит Георгий Петренко, актер.
Исторической достоверности добивались и в костюмах, и в реквизите. Но больше всего трудностей возникло с подбором локаций. Так, одну из сцен пришлось снимать на паровой мельнице в этнографическом музее.
«Не только асфальт, сайдинг больше всего вредит кинопроизводству. А в сайдинге у нас, извините, церкви некоторые. Одно из самых сложных, наверное, было найти церковь аутентичную 17 веку. Она у нас вообще одна осталась – в деревне Вольно», – делится трудностями Ирина Громова, заместитель директора съемочной группы по объектам.
На «Беларусьфильме» на новую ленту возлагают большие надежды. Поэтому и подходят ко всему ответственно. Снимают ни много ни мало первый приключенческий метр отечественного производства.
«Фильм делается, конечно, для широкого круга зрителей. И для любителей белорусского настоящего кино. Конечно, хотелось бы такого экшена, приключенческой основы. Она вся есть в картине», – говорит Александр Анисимов, режиссер.
Работа над фильмом продолжится до лета. В широкий прокат картина выйдет в начале следующего года. Создатели обещают: белорусы по-новому взглянут на свое прошлое.
Кроме «полного метра» будет и четырехсерийная версия. Историко-приключенческий фильм планируют перевести на несколько языков.
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Экранизация романа Людмилы Рублевской отражает реальные события из истории Речи Посполитой.
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