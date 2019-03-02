Адвокат подтвердил возбуждение против Браудера уголовного дела об убийстве Перепиличного

Защита финансиста, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера подтвердила возбуждение уголовного дела об убийстве российского бизнесмена Александра Перепиличного, проживавшего в Великобритании, в 2012 году.

"Уголовное дело действительно было возбуждено в отношении Браудера в декабре 2018 года, но официально ему обвинения пока не предъявлено", - сказал "Интерфаксу" в воскресенье адвокат У.Браудера Александр Антипов.

По его словам, в Следственном комитете России считают, что А.Перепеличный был отравлен чаем. По мнению следствия, У.Браудер организовал это убийство с целью скрыть хищение из бюджета 5,4 млрд рублей. Уголовное дело по данному факту было возбуждено ещё в 2004 году.

"Конкретного мотива Браудера для убийства Перепиличного в деле не представлено. Из того, что я прочитал в постановлении о возбуждении уголовного дела, обвинение не только недоказуемо, оно абсурдно", - сказал А.Антипов.

Адвокат отметил, что обжалует возбуждение уголовного дела в отношении его подзащитного.

У.Браудер в минувшую субботу сообщил, что СКР предъявил ему обвинение в убийстве российского бизнесмена А.Перепиличного, проживавшего в Великобритании, в 2012 году.

"Следственный комитет России официально обвинил меня в убийстве российского информатора Александра Перепиличного в Суррее в 2012 году", - написал Б.Браудер в своем "Твиттере".

Как отмечает Telegraph, по версии российского следствия, Б.Браудер и его неустановленные соучастники организовали убийство А.Перепиличного, отравив его травяным ядом гельземиумом, чтобы скрыть хищение 5,4 млрд рублей.

Официальными комментариями российских правоохранительных органов и адвоката У.Браудера по ситуации "Интерфакс" пока не располагает.

Бизнесмен А.Перепиличный скончался 10 ноября 2012 года в возрасте 44 лет.

Вскоре в СМИ появились предположения о том, смерть предпринимателя могла быть насильственной. Согласно информации газеты Independent, А.Перепиличный до переезда в Британию имел связи с чиновниками, имена которых упоминались в связи с финансовыми махинациями и смертью в российском СИЗО аудитора Сергея Магнитского. Впоследствии бизнесмен выступил с показаниями против них.

В декабре 2018 года британский коронер Николас Хиллиард заявил, что А.Перепиличный скончался по естественным причинам вследствие мерцательной аритмии.

В ноябре 2018 года о возможной причастности Б.Браудера к смерти А.Перепиличного заявили в Генпрокуратуре РФ. В ведомстве также сообщили, что соответствующие материалы были направлены в СКР для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Британский финансист У.Браудер, заочно осужден в России за ряд тяжких финансовых преступлений. Генпрокуратура несколько лет безуспешно пытается добиться его задержания и выдачи РФ.

В 2018 году У.Браудер был заочно арестован Тверским судом Москвы по обвинению в организации преступного сообщества (ОПС), в результате деятельности которого российскому бюджету был нанесен ущерб на 10,5 млрд рублей.

Б.Браудер не признает обвинения российских правоохранительных органов и считает свое уголовное преследование политически мотивированным.