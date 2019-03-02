Контакт-центр БелЖД с марта заработал в круглосуточном режиме

С 1 марта Белорусская железная дорога представляет круглосуточно справочную информацию и оказывает поддержку пассажирам в решении всех вопросов, связанных с пассажирскими перевозками, с Контакт-центра, сообщили в пресс-центре БелЖД.

Официальное открытие контакт-центра состоялось в июле 2018 года в Могилеве. Работы по присоединению к единому номеру 105 областей Беларуси продолжались до настоящего времени. На завершающем этапе на обслуживание контакт-центром переведены абоненты Минска.

Специалисты контакт-центра оказывают содействие в решении вопросов, связанных с обслуживанием клиентов на вокзалах и в пассажирских поездах (для решения вопроса необходимо направить запрос по электронной почте brail@rw.by или заполнить форму "Задать вопрос специалисту контакт-центра" на сайте http://rw.by ). Также осуществляют поддержку пользователей системы продажи через сеть Интернет (по электронной почте brail@rw.by и раздел «Обратная связь» на сайте http://poezd.rw.by ), организуют оказание ситуационной помощи лицам с ограниченными физическими возможностями по телефонам: +375 29 739-25-47 (МТС), +375 29 659-25-47 (velcom), +375 25 739-25-47 (Life), +375 22 239-25-47 (Белтелеком) и электронной почте brail@rw.by .

"При обращении в контакт-центр потребители смогут получить ответ по самому широкому кругу вопросов справочного характера. Среди них: перечень и стоимость услуг, предоставляемых в поездах формирования БЖД, на вокзалах и станциях белорусской магистрали; подбор маршрутов следования с пересадкой по территории Республики Беларусь и других железнодорожных администраций; информация об отмене (назначении) поездов (вагонов) всех видов сообщений и об опоздании поездов; оформление проезда (включая проезд детей и льготных категорий граждан), проездных документов по безналичному расчету и по заранее перечисленным суммам, сроках их действия; скидки, правила и организация групповых перевозок; правила и условия бронирования мест в прямом и обратном направлении (в том числе мест на поезда других железнодорожных администраций); информация о пунктах продажи, режиме работы билетных и багажных касс, камер хранения, порядке действий в случаях обнаружения потерянных (найденных) вещей и др.", - говорится в сообщении пресс-центра БелДЖ.

В рамках реализации проекта по созданию контакт-центра на 19 вокзалах Белорусской железной дороги внедрены информационно-справочные терминалы, в которых установлено специализированное программное обеспечение, что позволяет расширить возможность получения справочной информации, в том числе связавшись с сотрудниками контакт-центра аудио-и видеосвязи. Причем, для людей с ослабленным зрением также предусмотрена возможность аудио-и видеосвязи с оператором контакт-центра за счет нажатия механической кнопки вызова, на которой шрифтом Брайля нанесена поясняющая надпись о возможности сделать аудио- и видеозвонок.