Здание Зубровского лесничества в Саве сразу привлекает внимание. Это красивое деревянное строение, украшенное декоративными элементами можно назвать жемчужиной агрогородка. Рядом обустроен мини-дендропарк, в котором растет множество редких деревьев и кустарников. Здесь можно встретить и крымскую сосну, и маньчжурский орех, и пихту. Территория лесничества благоустроена, везде порядок. Сразу видно, здесь руководит крепкий хозяйственник.





Знакомство с коллективом началось с помощника лесничего Константина Хмуровича. Руководителя на месте не оказалось — еще не вернулся с выезда. Как отметил потом начальник, Константин Сергеевич компетентен во всех лесных делах как никто другой. Он работает здесь с 1984 года, а потому и опыт богатый.

Маргарита Киченкова проходит практику в этом лесничестве и, возможно, сюда же распределится. Учится она в Полоцком лесном колледже по специальности «Техник лесного хозяйства». Сегодня эта отрасль популярна не только у парней, но и у девушек. По словам девушки, у них в группе гендерное равенство.

— Если лесничество зарабатывает деньги, то значит, работает хорошо, — говорит лесничий Сергей Новиков. — Но это не совсем верный критерий оценки данной структуры. Наша задача — вырастить лес, который является одним из самых ценных богатств республики, защитить его. Но если оценивать работу лесничества по показателям, то они выполнены на 100 процентов и выше.

Сейчас под началом Сергея Новикова работают 35 человек. Пустует ячейка стенда «Они подводят коллектив» — нарушители здесь наказываются строго. Прежде всего, рублем. Например, пришел на работу подшофе — сразу минус 30% от зарплаты. И такая санкция сохраняется на год, подчеркивает лесничий. Сумма, между прочим, немалая. Ведь средняя зарплата по лесничеству около 1000 рублей.

Однако дисциплина в коллективе поддерживается не только «кнутом». Есть стимулирующие выплаты: в частности, за здоровый образ жизни. За отказ от курения в этой организации можно получить доплату в 2 базовые величины.

Отвечая на вопрос о планах, Сергей Николаевич удивил — в первую очередь, мол, надо заняться капитальным строительством. Оказывается, внешне привлекательное административное здание приходит в негодность. Как только позволит погода, его снесут, а на этом месте к следующей зиме отстроят новое.

Дмитрий Махомет