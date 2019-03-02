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Пришел на работу подшофе —  минус 30% от зарплаты. Дисциплина и порядок в Зубровском лесничестве

03.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Здание Зубровского лесничества в Саве сразу привлекает внимание.  Это красивое деревянное строение, украшенное декоративными элементами можно назвать жемчужиной агрогородка. Рядом обустроен мини-дендропарк, в котором растет множество редких деревьев и кустарников. Здесь можно встретить и крымскую сосну, и маньчжурский орех, и пихту.  Территория лесничества благоустроена, везде порядок. Сразу видно, здесь руководит крепкий хозяйственник.

 

Пришел на работу подшофе —  минус 30% от зарплаты. Дисциплина и порядок в Зубровском лесничестве
Поводом встретиться с лесничим Сергеем Новиковым (на фото справа) стало то, что Зубровское лесничество второй год подряд признано лучшим среди структурных подразделений  в соревновании по социально-экономическому развитию района. Фото Михаила Левцова.

 

Знакомство с коллективом началось с помощника лесничего Константина Хмуровича. Руководителя на месте не оказалось — еще не вернулся с выезда. Как отметил потом начальник, Константин Сергеевич компетентен во всех лесных делах как никто другой. Он работает здесь с 1984 года, а потому и опыт богатый.

Маргарита Киченкова проходит практику в этом лесничестве и, возможно, сюда же распределится. Учится она  в Полоцком лесном колледже по специальности «Техник лесного хозяйства». Сегодня эта отрасль популярна не только у парней, но и у девушек. По словам девушки, у них в группе гендерное равенство.

— Если лесничество зарабатывает деньги, то значит, работает хорошо, — говорит лесничий Сергей Новиков. — Но это не совсем верный критерий оценки данной структуры. Наша задача — вырастить лес, который является одним из самых ценных богатств республики, защитить его. Но если оценивать работу лесничества по показателям, то они выполнены на 100 процентов и выше.

Сейчас под началом Сергея Новикова работают 35 человек. Пустует ячейка стенда «Они подводят коллектив» — нарушители здесь наказываются строго. Прежде всего, рублем. Например, пришел на работу подшофе —  сразу минус 30% от зарплаты. И такая санкция сохраняется на год, подчеркивает лесничий.  Сумма, между прочим, немалая. Ведь средняя зарплата по лесничеству около 1000 рублей.

Однако дисциплина в коллективе поддерживается не только «кнутом». Есть  стимулирующие выплаты:  в частности, за здоровый образ жизни. За отказ от курения в этой организации можно получить доплату в 2 базовые величины.

Отвечая на вопрос о планах, Сергей Николаевич удивил — в первую очередь, мол, надо заняться капитальным строительством. Оказывается, внешне привлекательное административное здание приходит в негодность. Как только позволит погода, его снесут, а на этом месте к следующей зиме отстроят новое.

 

Дмитрий Махомет


 
Теги: знакомства
 
 
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