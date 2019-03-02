На «Белпочта» можно будет бесплатно отправить открытку к 8 марта

5 марта 2019 года, накануне главного праздника весны, сотрудники РУП «Белпочта» в выделенных отделениях почтовой связи столицы, областных и районных центров проведут промомероприятие «Весенний комплимент».

В этот день клиенты выделенных почтовых отделений смогут купить яркие, по-настоящему весенние почтовые карточки, подписать их в адрес любимых женщин, а РУП «Белпочта» бесплатно доставит эти поздравления по всей республике.

Безусловно, 8 Марта каждой представительнице прекрасного пола будет приятно получить открытку с теплыми словами. Ведь такие послания ценны тем, что даже спустя годы праздничная почтовая карточка по-прежнему будет напоминать о радостных моментах.

В рамках мероприятия специалисты также напомнят клиентам о правильном адресовании почтовых отправлений, расскажут о возможности приобретения подарков в интернет-магазине РУП «Белпочта» и торговых центрах, а также о доставке выбранных товаров курьером на дом адресату.

В Минске промомероприятие «Весенний комплимент» пройдет:

· в круглом зале Почтамта (пр. Независимости, 10) с 16:00 до 18:00;

· в ОПС № 6 (ул. Маяковского, 8) с 11:00 до 12:00.