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Скарлетт Йоханссон подумывает о третьем замужестве
Новости США. 34-летняя американская актриса Скарлетт Йоханссон обдумывает возможность третьего замужества.
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За прошедшее время Жост не только сумел произвести впечатление на Скарлетт, но и подружился с её 4-летней дочкой Роуз Дороти Дориак. Сейчас пара размышляет о перспективах совместной жизни.
Йоханссон была замужем дважды. Её первым мужем был Райан Рейнольдос, вторым – Ромен Дориак. Оба брака продлились около трёх лет.
Ранее мы сообщали, что Marvel анонсировал сольный фильм о Чёрной вдове.
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Новости США. 34-летняя американская актриса Скарлетт Йоханссон обдумывает возможность третьего замужества. Как сообщает Пятый канал, исполнительница роли...
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