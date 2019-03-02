ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сильнейшее за последние 7 лет наводнение захлестнуло Афганистан

03.03.2019 16:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Афганистана. Мощное наводнение на юге Афганистана: погибли не менее 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще около 10 считаются пропавшими без вести, среди них есть дети. Сильный паводок вызвали затяжные дожди.

Сильнейшее за последние 7 лет наводнение захлестнуло Афганистан

Больше всего пострадала провинция Кандагар – многие города и прилегающие к ним районы затопило. Повреждено около 2 тысяч домов, размыты дороги.

Сильнейшее за последние 7 лет наводнение захлестнуло Афганистан

В безопасные районы страны эвакуировано около 400 семей. Власти провинции уже заявили, что данное наводнение стало крупнейшим за последние семь лет.
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Афганистана. Мощное наводнение на юге Афганистана: погибли не менее 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще около 10 считаются...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Крыму задержали архиепископа ПЦУ Климента - омбудсмен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика