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Штормовое предупреждение объявлено на 5 и 6 марта в Беларуси
Новости Беларуси. Спасатели объявили штормовое предупреждение на 5 и 6 марта.
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В Минске порывы ветра будут немного мягче – 15-20 м/с.
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Ранее мы рассказывали о том, что на предстоящей неделе в Беларуси будет прохладная погода.
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Новости Беларуси. Спасатели объявили штормовое предупреждение на 5 и 6 марта. По сведениям МЧС Беларуси, во вторник утром и днём, а также в среду ночью на всей...
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