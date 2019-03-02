ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Около 100 человек устроили массовую драку в Швеции

03.03.2019 16:27 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Швеции. Вся Европа обсуждает что спровоцировало массовую драку, которая случилась сегодня в Швеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не ледовое побоище устроили в Гетеборге около 100 человек.

Около 100 человек устроили массовую драку в Швеции

Потасовка началась на парковке, куда из подъехавшего автобуса вышло не менее 30 человек. После этого к ним присоединилась еще группа людей, которых было вдвое больше – сразу же завязалась драка.

Около 100 человек устроили массовую драку в Швеции

В ход шли кулаки, а также камни. К моменту прибытия полиции почти все участники разбежались. Два человека попали в больницу. Причина инцидента пока неизвестна.
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Швеции. Вся Европа обсуждает что спровоцировало массовую драку, которая случилась сегодня в Швеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сколько зарабатывают мобильные разработчики в Беларуси?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика