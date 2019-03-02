﻿ Гороскоп на март. Девам фортуна улыбнётся, Водолеям придётся поднапрячься. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гороскоп на март. Девам фортуна улыбнётся, Водолеям придётся поднапрячься

03.03.2019 16:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости мира. С приходом весны всё живое просыпается от зимней спячки, расцветает и иногда задумывается о переменах. В космосе дела обстоят более стабильно, однако астрологи каким-то образом предугадывают будущее людей, глядя на небесные светила. Так и получается гороскоп, с которым можно ознакомиться ниже.  

Девы.  

К представителям шестого знака Зодиака в марте 2019 года фортуна будет благосклонна. Никакой суеты, всё спокойно, всё хорошо. Можно подумать о будущем, составить планы на пару месяцев вперёд, задуматься над улучшением финансового положения. Над личной жизнью тоже можно поработать, если в ней что-то не устраивает. Из минусов заметен только один – могут быть проблемы со здоровьем. Но если Девы зимой были достаточно осторожны, чтобы не подхватить какую-нибудь требующую долгого лечения болезнь, то и со здоровьем всё будет нормально.  

Лунный календарь на март. Это Вам не помидоры на окне, а всё гораздо серьёзнее  

Водолеи.  

У представителей одиннадцатого знака Зодиака, напротив, ожидается суматоха. Проблемы посыплются со всех сторон. Коллеги на работе будут раздражать, начальник требовать больше и больше, партнёр и друзья захотят внимания. Постоянная суета может сильно испортить настроение Водолеям, однако если они наберутся мужества и мягко намекнут, что у них есть свои дела и своё личное пространство, то есть шанс получить небольшую передышку. За это время можно будет всё обдумать и изменить ситуацию в лучшую сторону.  

Гороскоп для всех знаков Зодиака на март читайте здесь.  
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. С приходом весны всё живое просыпается от зимней спячки, расцветает и иногда задумывается о переменах. В космосе дела обстоят более стабильно, однако...
 
Новости дня
Новости разные
 
10 технологий, которые потрясут мир — 2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика