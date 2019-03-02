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Вместо России: куда пошли белорусские продукты

03.03.2019 15:54 — Разное | Партизан  
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В 2018 году белорусский агропродовольственный экспорт увеличился на 5,3 %, до 5,2 млрд долларов.



Ограничения на российском рынке стали хорошим стимулом для диверсификации поставок и открытия новых направлений, пишет сайт "Белорусы и рынок".

Молоко. Россельхознадзор в последние годы регулярно вводит ограничения на поставки продукции белорусских предприятий. В качестве повода называется превышение норм содержания антибиотиков или консервантов. Примечательно, что другие импортеры белорусского молока почему-то не предъявляют подобных претензий. В том числе Евросоюз, известный своими строгими требованиями к безопасности продукции и мерами по защите внутреннего рынка. В прошлом году в ЕС поступали отечественное масло, сыворотка и сухое молоко.

В 2018 году Россельхознадзор на три недели ввел запрет на поставки из Беларуси сырьевых молочных продуктов в таре более 2,5 кг. В конце июня его отменили, тем не менее на рынок молока, сливок и сыворотки пустили лишь несколько предприятий, причем среди них преобладали те, кто специализируется на готовой молочной продукции, например на сырах, и не выпускает значительного количества сырьевых товаров.

Из-за этих мер в прошлом году отечественный экспорт в Россию по данным позициям уменьшился почти на 180 тыс. т. Финансовые потери можно оценить в 247,5 млн долларов. По сравнению с 2017 годом в 2018-м поставки несгущенных молока и сливок в РФ снизились на 64,6 тыс. т, сухих и сгущенных продуктов — на 61,1 тыс. т, сыворотки — на 54,1 тыс. т.

Отечественные производители смогли компенсировать часть потерь за счет поставок на другие рынки. В результате экспорт сухих и сгущенных продуктов в целом уменьшился только на 16,2 тыс. т, сыворотки — на 14,1 тыс. т.

Компенсировать российские ограничения в части экспорта несгущенных продуктов практически не удалось. Он уменьшился на 61,6 тыс. т. Потери в деньгах удалось снизить до 180,16 млн долларов.

Что касается молочных продуктов в целом, то потери оказались еще меньше, поскольку увеличились поставки пахты, йогурта, кефира, сливочного масла, молочных паст, сыров и творога. Отчасти это произошло благодаря переориентации производств.

На динамику молочного экспорта оказали влияние не только ограничения Россельхознадзора, но и рыночная конъюнктура, в том числе снижение цен. В прош­лом году котировки молочных продуктов достигли максимума весной, однако с июня направились вниз. Цена масла понизилась с 6 тыс. до 4 тыс. долларов за тонну. Котировки сухого обезжиренного молока опускались ниже 2 тыс. долларов/т, а сухого цельного — ниже 3 тыс.

Беларусь компенсировала снижение поставок на российский рынок увеличением экспорта в страны ЕАЭС и за пределы СНГ. Росту на рынках ЕАЭС способствовали в основном поставки в Казахстан и Кыргызстан. Например, экспорт сухих и сгущенных продуктов в Казахстан увеличился в 2,3 раза, до 49,07 тыс. т, масла — в 9,4 раза, до 21,2 тыс. т.

Кроме того, драйвером диверсификации экспорта стал Китай. За год туда поставили 2,6 тыс. т жидкого молока, 18,77 тыс. т сухого и 34,5 тыс. т сыворотки. При этом не всегда продукция экспортировалась в Поднебесную по ценам ниже, чем в Россию. Например, сыворотка продавалась в среднем дороже, чем в РФ, равно как и жидкое молоко, а вот сухое обезжиренное — дешевле, чем на основном рынке.


Мясо. В отличие от 2017 года в 2018-м Россельхознадзор был менее придирчив к отечественному мясу и мясным продуктам. Ограничения вводились, однако они не так часто, как прежде, затрагивали крупных переработчиков. В итоге экспорт мяса и пищевых субпродуктов в прошлом году принес Беларуси 828,3 млн долларов, или на 10,7 % больше, чем в 2017-м.

Экспорт вырос как в целом, так и на российском направлении. За год было поставлено чуть более 150 тыс. т говядины, в том числе почти 142 тыс. т — в Россию. Объем экспорта увеличился более чем на 5 %. Поставки мяса и пищевых субпродуктов птицы возросли на 9,7 %, до 164,9 тыс. т, в том числе в РФ — на 8 %, до 137,8 тыс. т.

Пока экспорт мяса диверсифицирован слабо. Допуск мясных продуктов на новые рынки связан с большими трудностями, чем в случае с молоком. С другой стороны, Беларусь активнее продавала мясо в страны ЕАЭС, а также за пределы СНГ — в Грузию, Вьетнам, Гонконг, Китай. Состоялись первые поставки продуктов птицеводства в ЕС.

Как ожидается, в 2019 году драйвером мясного экспорта станут поставки птицы в Поднебесную. Отечественные птицефабрики получили доступ на этот рынок только во втором полугодии 2018-го, но же успели отгрузить 1433 т продукции, в основном разделку, причем по цене выше российской.

Несмотря на вводившиеся Россельхознадзором ограничения, экспорт белорусской свинины тоже увеличился. Он достиг 6,8 тыс. т, что на 14,2 % больше, чем в 2017 году. Выручка возросла на 35,2 %, до 18,52 млн долларов. Кроме России, незначительные партии свинины были отправлены в Казахстан и Армению.

Мясной экспорт в целом (с учетом готовой продукции) принес Беларуси почти миллиард долларов. Поставки колбас и аналогичных продуктов в прошлом году снизились на 8,7 %, до 38 тыс. т, выручка сократилась на 7,2 %, до 104,88 млн долларов. Показатели просели в основном из-за России. Экспорт на этом направлении уменьшился на 11,5 %, до 33,48 тыс. т, а в стоимостном выражении — на 10,1 %, до 91,1 млн долларов. С другой стороны, поставки готовых и консервированных продуктов возросли на 12,7 %, до 13,4 тыс. т, а в стоимостном выражении — на 7,4 %, до 50,77 млн долларов.

Сахар. Кризис перепроизводства сахара в России и ЕАЭС, случившийся в 2017 году на фоне богатого урожая сахарной свеклы, в 2018-м был купирован. Коррективы внесли погода и экономика.

На фоне низких цен занимающиеся сахаром агрохолдинги начали диверсифицировать свой бизнес. Посевные площади не уменьшились, а вот урожай из-за непогоды оказался хуже. В итоге было произведено около 6 млн т сахара, что открыло возможности и для белорусского импорта. Цены на продукт повысились.

В прошлом году поставки сахара в РФ увеличились на 24,4 %, до 275,1 тыс. т, а выручка — на 13,5 %, до 119,2 млн долларов. При этом представители российской сахарной индустрии не упрекали белорусских коллег в демпинге.

Надо отметить, что в ответ на претензии и угрозы закрыть рынок, звучавшие в 2017 году, наша страна практически прекратила импорт тростникового сахара-­сырца. В 2018-м было ввезено в четыре раза меньше сахара, чем в 2017-м, или 58,5 тыс. т, причем более 47 тыс. т поступило из России.

В целом отечественный экспорт сахара в прошлом году увеличился на 4,9 %, до 427,2 тыс. т, а в стоимостном выражении потерял 5,1 % и уменьшился до 182,5 млн долларов. Задача диверсификации рынков сбыта решается в основном за счет ЕАЭС и СНГ. Экспорт белорусского сахара в Казахстан удвоился и достиг 77 тыс. т. Поставки в Узбекистан составили 15,7 тыс. т. Объемы ввоза сладкого продукта в Украину сохраняются на прежнем уровне — 41 тыс. т. Поставки за пределы СНГ остаются символическими.

Перспективы под ударом. В 2019 году Минсельхозпрод Беларуси планирует увеличить экспорт до 5,7 млрд долларов. Задача непростая. Ценовая конъюнктура в части молочных продуктов пока благоволит экспортерам. Начиная с декабря цены восстановились, хотя и не добрались до рекордных значений. Как ожидается, они будут оставаться на этом уровне в течение всего I квартала.


Свои коррективы в выполнение поставленной задачи может внести и Россельхознадзор. Правда, его действия предугадать трудно.

В январе наметился еще один вызов: производство молока в сельскохозяйственных организациях снизилось на 0,2 %. На это явно повлияли высокая база прош­лого года и непогода, отразившаяся на урожае зерна и заготовке кормов.

Обращает на себя внимание значительная разница между отдельными регионами. Если в Брестской области производство молока-сырья за январь увеличилось на 7,2 %, до 139,6 тыс. т, то в Могилевской снизилось на 12,8 %. Отметим, что Брестская область имеет, пожалуй, самую большую долю частного и иностранного капитала в молочной переработке, а молзаводы владеют немалым количеством сельскохозяйственных предприятий. На Могилевщине все выглядит несколько иначе.

Недобор зерна скажется на объемах выращивания скота и птицы, а также на себестоимости мяса. Надо отметить, что в прошлом году Беларусь увеличила объемы импорта пшеницы и меслина (за исключением семян) в 2,6 раза, до 296,9 тыс. т, ржи — в 9,1 раза, до 31,17 тыс. т, овса — до 13,3 тыс. т, кукурузы — в 3,7 раза, до 178,1 тыс. т.

 
 
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В 2018 году белорусский агропродовольственный экспорт увеличился на 5,3 %, до 5,2 млрд долларов.
 
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