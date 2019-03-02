Белорусская фристайлистка Александра Романовская завоевала золотую медаль на Универсиаде в Красноярске

Белоруска Александра Романовская завоевала золотую медаль по фристайлу на XXIX зимней Универсиаде, проходящей в Красноярске.

Романовская выполнила один из сложнейших элементов - тройное сальто. Ее выступление судьи оценили в 100,29 балла. Серебро - у российской спортсменки Любви Никитиной (91,29 балла), бронза - у казахстанки Жанботы Алдабергеновой (79,38 балла).

Открытие XXIX Всемирной зимней Универсиады прошло в Красноярске 2 марта. В воскресенье, 3 марта, спортсмены соревновались в четырех дисциплинах среди мужчин и женщин: лыжные гонки - 5 и 10 километров классическим стилем, горнолыжный спорт - супергигант, сноуборд-кросс и фристайл-акробатика.

В рамках Игр спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Завершится Универсиада 12 марта.