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"Роскосмос" выражает уверенность, что сотрудничество с НАСА будет развиваться
В "Роскосмосе" приветствуют успешную стыковку нового американского космического корабля, призывая не забывать о безопасности полетов.
"Роскосмос поздравляет коллег из НАСА с успешной испытательной стыковкой нового космического корабля и подчеркивает, что безопасность полетов должна быть безукоризненной", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации.
В пресс-службе подчеркнули, что "Роскосмос" приветствует развитие взаимоотношений в области освоения космоса и выражает уверенность, что сотрудничество будет развиваться.
Новейший американский космический корабль многоразового использования Crew Dragon частной компании SpaceX в воскресенье успешно пристыковался к Международной космической станции.
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В "Роскосмосе" приветствуют успешную стыковку нового американского космического корабля, призывая не забывать о безопасности полетов. "Роскосмос поздравляет...
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