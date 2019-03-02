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"Роскосмос" выражает уверенность, что сотрудничество с НАСА будет развиваться

03.03.2019 17:10 — Разное | Интерфакс  
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В "Роскосмосе" приветствуют успешную стыковку нового американского космического корабля, призывая не забывать о безопасности полетов.

"Роскосмос поздравляет коллег из НАСА с успешной испытательной стыковкой нового космического корабля и подчеркивает, что безопасность полетов должна быть безукоризненной", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации.

В пресс-службе подчеркнули, что "Роскосмос" приветствует развитие взаимоотношений в области освоения космоса и выражает уверенность, что сотрудничество будет развиваться.

Новейший американский космический корабль многоразового использования Crew Dragon частной компании SpaceX в воскресенье успешно пристыковался к Международной космической станции.

 
 
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В "Роскосмосе" приветствуют успешную стыковку нового американского космического корабля, призывая не забывать о безопасности полетов. "Роскосмос поздравляет...
 
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