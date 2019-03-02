Брестский отдел внутренних дел на транспорте приглашает на службу

Брестский отдел внутренних дел на транспорте проводит конкурсный отбор кандидатов на службу в органы внутренних дел на должности младшего начальствующего состава, а также кандидатов на поступление в учреждения образования МВД Республики Беларусь.

На службу приглашаются мужчины в возрасте до 25 лет, обладающие повышенным чувством ответственности, готовности к защите жизни, здоровья и законных прав граждан, способные по своим личным качествам и состоянию здоровья выполнять возложенные на подразделения транспортной милиции обязанности.

Если Вы, желаете связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел, приглашаем Вас в Брестский отдел внутренних дел на транспорте: г. Брест, ул. Советская, 11. Время приёма ежедневно с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов, кроме субботы и воскресенья. Контактный телефон: (8 0162) 26 35 76, + 375297211794.

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