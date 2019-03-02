Сегодня прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню милиции, в Вороновском районном центре культуры и народного творчества





— День милиции, который отмечаем 4 марта, — это дань уважения профессионализму и мужеству тех, кто стоит на страже законности и порядка, безопасности граждан, тем, кто избрал милицейскую судьбу, — открывая торжество, обратился к присутствующим заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович. — Уважаемые сотрудники милиции, выражаю признательность за ваш труд, преданность Отечеству, верность долгу и закону. Убежден, что и впредь ваша нелегкая служба будет надежно гарантировать стабильность и правопорядок в районе.

Поздравление с профессиональным праздником вороновскимх служителям порядка также адресовали коллеги — заместитель начальника РОВД Тадеуш Шилобрит и начальник отдела Департамента охраны МВД Александр Станкевич.

К празднику медалью «100 год міліцыі Беларусі» были награждены первый заместитель начальника РОВД подполковник милиции Юрий Ларионов, старший инспектор-дежурный оперативно-дежурной службы майор милиции Александр Юршо, инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Андрей Лукашевич, нагрудным знаком «За выдатную службу» — старший участковый инспектор милиции майор милиции Иван Дода, нагрудным знаком УВД Гродненского облисполкома — оперуполномоченный отделения уголовного розыска капитан милиции Андрей Пильжис. Почетная грамота Вороновского райисполкома вручена начальнику отдела охраны правопорядка и профилактики подполковнику милиции Петру Мелько. Объявлены Благодарности: начальника департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь инспектору отделения по гражданству и миграции капитану милиции Юлиане Жалис, начальника УВД Гродненского облисполкома милиционеру-водителю прапорщику милиции Сергею Камыно, председателя Вороновского райисполкома участковому инспектору ИДН капитану милиции Александру Савосько, паспортисту отделения по гражданству и миграции Наталии Щетке. Благодарственными письмами райсовета депутатов награждены старший оперативный дежурный ОДС майор милиции Иван Каспаревич, заведующий группой тылового обеспечения Геннадий Шадюль и пенсионер отдела внутренних дел Тереса Волейко.

Яркую концертную программу для сотрудников милиции подготовили их творческие коллеги, дети, а также артисты Вороновщины.































































































