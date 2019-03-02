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Гроднооблгаз о правилах доставки баллонов с газом и новой услуге для потребителей

03.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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УП «Гроднооблгаз» напоминает, что доставка 50-литровых баллонов со сжиженным  углеводородным газом (СУГ) выполняется потребителям газа, которым произведен монтаж индивидуальной баллонной установки (ИБУ) в установленном порядке,  имеется в наличии «Технический паспорт на индивидуальную баллонную установку» (форма 4 — ГБУ) и заключен договор купли-продажи СУГ.
 
Доставка баллонов СУГ потребителям, проживающим в городах и городских поселках осуществляется:
 
— до трех суток для индивидуальной баллонной установки с одним баллоном;
 
— до пятнадцати суток для индивидуальной баллонной установки с двумя баллонами.
 
Для потребителей газа, проживающих в сельской местности:
 
— по графику, утвержденному местными исполнительными и распорядительным органами.
 
Гроднооблгаз о правилах доставки баллонов с газом и новой услуге для потребителей
 
В настоящее время доставка баллонов СУГ потребителям газа, проживающим в сельской местности, осуществляется один раз в две недели. Данное обстоятельство не всегда находит понимание со стороны потребителей. Вместе с тем газоснабжающая организация в рамках существующих государственных подходов по экономии и бережливости с учетом ежегодного сокращения количества потребителей СУГ в сельской местности не имеет возможности изменить графики в сторону более частой доставки. В качестве решения вопроса бесперебойного газоснабжения потребителей газа УП «Гроднооблгаз» предлагает перемонтаж существующей ИБУ с установкой двух баллонов снаружи в металлическом шкафу с отключающими устройствами.
 
Для снижения финансовой нагрузки на потребителей УП «Гроднооблгаз» идет им навстречу и оказывает услугу с заключением договора подряда с гражданами на монтаж двухбаллонной установки (переоборудование однобаллонной установки на двухбаллонную установку, за исключением комбинированной схемы) с рассрочкой платежа. Беспроцентная рассрочка предоставляется на 6 месяцев. Для оформления рассрочки необходимо иметь при себе паспорт и справку о средней заработной плате за последние три месяца. При отсутствии заработка возможно оформление рассрочки с поручителем. Для этого необходимо присутствие поручителя с паспортом и справкой о среднем заработке за последние три месяца. Более подробную информацию вы можете получить в газоснабжающих организациях по месту жительства.
 
Дополнительным преимуществом использования двухбаллонной ИБУ является возможность полной выработки газа из баллона независимо от графика доставки. 
 
УП «Гроднооблгаз» напоминает, что в случае самовольного присоединения (отсоединения) баллонов, газового оборудования, перемонтажа ИБУ, хранения баллонов в неподключенном состоянии, использования их в других целях или иного нарушения правил пользования газом в быту (в том числе использование незарегистрированного баллона) потребитель газа привлекается к административной ответственности, предусмотренной п. 20.9 Кодекса Республики Беларусь «Об административных правонарушениях», что влечет наложение штрафа в размере от 4 до 20 базовых величин.
 
 УП «Гроднооблгаз»  УНП 500036445
 
 
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УП «Гроднооблгаз» напоминает, что доставка 50-литровых баллонов со сжиженным  углеводородным газом (СУГ) выполняется потребителям газа, которым произведен монтаж...
 
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