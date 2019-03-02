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Александра Романовская завоевала золото на Универсиаде в Красноярске

03.03.2019 17:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусская фристайлистка Александра Романовская взяла золото на XXIX зимней Универсиаде, которая проходит в Красноярске.  

Местом проведения соревнований был выбран спорткомплекс «Сопка». На Универсиаде Романовская показала один из самых сложных элементов – тройное сальто. За своё выступление Александра получила 100,29 балла, значительно оторвавшись от конкуренток.  

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Александра Романовская завоевала золото на Универсиаде в Красноярске
Фото: instagram.com/winteruniversiade2019  

На втором месте россиянка Любовь Никитина с 91,29 баллами, на третьем – спортсменка из Казахстана Жанбота Алдабергенова.  

После победы на чемпионате мира по фристайлу в Дир-Вэлли Александра Романовская стала гостьей программы «Неделя спорта» на СТВ.  

Спортсменка рассказала о роли фристайла в её жизни и о ленточках в волосах (подробнее здесь).  
 
 
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Новости Беларуси. Белорусская фристайлистка Александра Романовская взяла золото на XXIX зимней Универсиаде, которая проходит в Красноярске.   Местом проведения...
 
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