Александра Романовская завоевала золото на Универсиаде в Красноярске

Новости Беларуси. Белорусская фристайлистка Александра Романовская взяла золото на XXIX зимней Универсиаде, которая проходит в Красноярске.

Местом проведения соревнований был выбран спорткомплекс «Сопка». На Универсиаде Романовская показала один из самых сложных элементов – тройное сальто. За своё выступление Александра получила 100,29 балла, значительно оторвавшись от конкуренток.

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Фото: instagram.com/winteruniversiade2019

На втором месте россиянка Любовь Никитина с 91,29 баллами, на третьем – спортсменка из Казахстана Жанбота Алдабергенова.

После победы на чемпионате мира по фристайлу в Дир-Вэлли Александра Романовская стала гостьей программы «Неделя спорта» на СТВ.