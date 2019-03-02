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Александра Романовская завоевала золото на Универсиаде в Красноярске
Новости Беларуси. Белорусская фристайлистка Александра Романовская взяла золото на XXIX зимней Универсиаде, которая проходит в Красноярске.
Местом проведения соревнований был выбран спорткомплекс «Сопка». На Универсиаде Романовская показала один из самых сложных элементов – тройное сальто. За своё выступление Александра получила 100,29 балла, значительно оторвавшись от конкуренток.
На втором месте россиянка Любовь Никитина с 91,29 баллами, на третьем – спортсменка из Казахстана Жанбота Алдабергенова.
После победы на чемпионате мира по фристайлу в Дир-Вэлли Александра Романовская стала гостьей программы «Неделя спорта» на СТВ.
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Новости Беларуси. Белорусская фристайлистка Александра Романовская взяла золото на XXIX зимней Универсиаде, которая проходит в Красноярске. Местом проведения...
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