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Александра Романовская принесла Беларуси первое «золото» Универсиады-2019

03.03.2019 18:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Александра Романовская принесла Беларуси первое «золото» Универсиады-2019
Фото из открытых источников

В российском Красноярске стартовала Универсиада-2019. В копилке сборной Беларуси появилась золотая награда.

Александра Романовская принесла Беларуси первое «золото» Универсиады-2019 Белоруска Александра Романовская стала чемпионкой мира по фристайлу

Александра Романовская стала лучшей в лыжной акробатике фристайла. Наша спортсменка выполнила один из сложнейших элементов – тройное сальто. Судьи оценили прыжок в 100,29 балла. «Серебро» завоевала россиянка Любовь Никитина (91,29), «бронзу» – Жанбота Алдабергенова из Казахстана (79,38). Еще одна белоруска Яна Ярмошевич стала восьмой.

В мужских соревнованиях в шаге от пьедестала остановился белорус Вячеслав Тимерцев (86,01). Победу одержал россиянин Максим Буров (119,91), серебряную награду завоевал китаец Ли Жонглин (87,77), бронзовую – россиянин Руслан Катманов (87,77). Еще один белорус Артем Башлаков показал седьмой результат.

Зимняя Универсиада-2019 продлится до 12 марта. Всего будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Наши спортсмены представлены в четырех из них – фристайле, биатлоне, лыжных гонках и спортивном ориентировании на лыжах.

 
 
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Белорусской спортсменке не было равных в лыжной акробатике фристайла на Зимней Универсиаде-2019. Соревнования проходят в российском Красноярске.
 
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