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Разговорчики в сети. «Не дай бог, как во Франции! Сплотиться и потерпеть!»
В Минфине пояснили, почему не стали включать дорожный сбор в цену топлива. Байнет отреагировал, в том числе и на новость о подорожании бензина.
В Беларуси меняются подходы к взиманию дорожного налога, в частности, его отвязывают от прохождения техосмотра. При этом дискуссия вокруг платежа, затрагивающего всех автолюбителей, оказалась столь бурной, что Минфин в профильном журнале «Финансы, учет, аудит» решил прокомментировать одно из самых популярных, но не принятых в итоге подходов — включению налога в цену топлива, отмечает
В публикации ведомства отмечается, что от включения сбора в цену топлива пострадают организации, так как это «неизбежно увеличить себестоимость выпускаемой продукции и оказываемых услуг».
Также по мнению Минфина, включение платежа в цену топлива неизбежно приведет к росту цен на него, что разогнало бы инфляцию со всеми вытекающими последствиями. А также поспособствует расцвету «серых» схем: сейчас от уплаты госпошлины освобождены строительная и сельхозтехника — а в случае включения платежа в цену топливо немедленно начнутся попытки отраслевого лоббирования льготных цен на топливо
Есть вопрос и в связи меняющейся под влиянием российского налогового маневра экономики белорусских НПЗ. Также реализация предложения ударит по социально незащищенным категориям населения, в частности, инвалидам, — предупреждает Минфин.
О том, как эту новость, а также сообщение об очередном подорожании топлива встретили пользователи Байнета, — в кратком обзоре
«Что-то мне кажется, что меня ограбят еще раз»
Судя по комментариям на дискуссионной площадке
«Если выключить цену в стоимость бензина, выяснится, что госорганизации в 5 раз больше заплатят, так как ездят больше. Например, автобусы. А теперь посмотрите на дороги – чаще всего разбита именно их полоса. То есть нас хотят заставить платить за них. Вы согласны? Я нет».
«Что-то мне кажется, что меня ограбят еще раз».
«Выход в том, чтобы отвязать этот платеж не от техосмотра или бензина, а в принципе от белорусов».
«Вот как: «бедных сельскохозяйственных производителей» нужно поддержать, а с этих богатеев – частных автовладельцев – мы сдерем три шкуры».
«Вот здорово-то как. Спасибо вам, родненькие»
Для некоторых форумчан на talks.by до сих пор остается загадкой механизм ценообразования на топливо:
«Объясните на пальцах, сколько в цене на топливо составляющая нефти, сколько всякие акцизы и пошлины, НДС и почему цена на топливо должна увеличиваться пропорционально цене на нефть, и почему она не снижается, когда нефть падает? Или может просто деньги нужны?»
А кто-то просто саркастически благодарит власти за все хорошее:
«Вот здорово то как. Спасибо вам родненькие».
«Цена «победы» белорусского президента в нефтегазовых войнах. А «Белнефтехим» только определяет (назначает) того, кто заплатит за «победу», — пишет один из читателей
«Не дай бог, как во Франции! Сплотиться и потерпеть! Кругом враги! Пятая колонна! НАТО на подступах! Ну подумаешь, вы купите своим детям меньше еды! Зато не будет как во Франции! Осталось немного! Родился-потерпел-умер!»
«Теперь мы сможем покупать меньше топлива, чем вчера, но зато больше, чем завтра», — иронизируют участники обсуждения на форуме
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В Минфине пояснили, почему не стали включать дорожный сбор в цену топлива. Байнет отреагировал, в том числе и на новость о подорожании бензина.
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