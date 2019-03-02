Разговорчики в сети. «Не дай бог, как во Франции! Сплотиться и потерпеть!»

TUT.BY . В Беларуси меняются подходы к взиманию дорожного налога, в частности, его отвязывают от прохождения техосмотра. При этом дискуссия вокруг платежа, затрагивающего всех автолюбителей, оказалась столь бурной, что Минфин в профильном журнале «Финансы, учет, аудит» решил прокомментировать одно из самых популярных, но не принятых в итоге подходов — включению налога в цену топлива, отмечает





В публикации ведомства отмечается, что от включения сбора в цену топлива пострадают организации, так как это «неизбежно увеличить себестоимость выпускаемой продукции и оказываемых услуг».





Также по мнению Минфина, включение платежа в цену топлива неизбежно приведет к росту цен на него, что разогнало бы инфляцию со всеми вытекающими последствиями. А также поспособствует расцвету «серых» схем: сейчас от уплаты госпошлины освобождены строительная и сельхозтехника — а в случае включения платежа в цену топливо немедленно начнутся попытки отраслевого лоббирования льготных цен на топливо





Есть вопрос и в связи меняющейся под влиянием российского налогового маневра экономики белорусских НПЗ. Также реализация предложения ударит по социально незащищенным категориям населения, в частности, инвалидам, — предупреждает Минфин.





«Салідарнасці» . О том, как эту новость, а также сообщение об очередном подорожании топлива встретили пользователи Байнета, — в кратком обзоре













«Что-то мне кажется, что меня ограбят еще раз»





talks.by , многие участники обсуждения не согласились с выводами Минфина: Судя по комментариям на дискуссионной площадке, многие участники обсуждения не согласились с выводами Минфина:





«Если выключить цену в стоимость бензина, выяснится, что госорганизации в 5 раз больше заплатят, так как ездят больше. Например, автобусы. А теперь посмотрите на дороги – чаще всего разбита именно их полоса. То есть нас хотят заставить платить за них. Вы согласны? Я нет».





«Что-то мне кажется, что меня ограбят еще раз».





«Выход в том, чтобы отвязать этот платеж не от техосмотра или бензина, а в принципе от белорусов».





«Вот как: «бедных сельскохозяйственных производителей» нужно поддержать, а с этих богатеев – частных автовладельцев – мы сдерем три шкуры».











