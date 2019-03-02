|
Александра Романовская завоевала золото по фристайлу на Универсиаде
Белоруска Александра Романовская завоевала золотую награду по фристайлу на XXIX зимней Универсиаде, которая проходит сейчас в Красноярске
Александра выполнила один из сложнейших элементов - тройное сальто. Судьи оценили ее прыжок в 100,29 балла. Серебряную награду завоевала россиянка Любовь Никитина (91,29 очка), бронзу - Жанбота Алдабергенова из Казахстана (79,38 балла), пишет
Для Александры Романовской этот сезон достаточно успешный. На чемпионате мира в США она также завоевала золотую награду.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруска Александра Романовская завоевала золотую награду по фристайлу на XXIX зимней Универсиаде, которая проходит сейчас в Красноярске
|
Свежие газеты
Архив (Разное)