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Александра Романовская завоевала золото по фристайлу на Универсиаде

03.03.2019 18:24 — Разное | Партизан  
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Белоруска Александра Романовская завоевала золотую награду по фристайлу на XXIX зимней Универсиаде, которая проходит сейчас в Красноярске

Александра выполнила один из сложнейших элементов - тройное сальто. Судьи оценили ее прыжок в 100,29 балла. Серебряную награду завоевала россиянка Любовь Никитина (91,29 очка), бронзу - Жанбота Алдабергенова из Казахстана (79,38 балла), пишет "Наша Нива".

Для Александры Романовской этот сезон достаточно успешный. На чемпионате мира в США она также завоевала золотую награду.

 
 
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Белоруска Александра Романовская завоевала золотую награду по фристайлу на XXIX зимней Универсиаде, которая проходит сейчас в Красноярске
 
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