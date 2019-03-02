В Латвии собрали 10 тысяч подписей за снос советского памятника победы

Delfi . Об этом сообщает портал





Сбор подписей инициировали на портале Manabalss.lv в 2017 году. В этом году количество подписантов начало расти после появления новостей о готовности рижских властй потратить несколько миллионов евро на восстановление Парке победы.





Памятник победы был открыт в 1985 году, когда Латвия оставалась незаконно оккупирована Советским Союзом.





Автора инициативы Угиса Полиса беспокоит то, что один из символов, который напоминает об огромных страданиях из-за советской оккупации, как и раньше, расположен в сердце Латвии Риге. При этом он большой и его трудно не заметить.









Фото: Delfi





"Сегодня памятник победы уже давно не является памятным местом для советских "ветеранов-освободителей", а превращается в место проведения строго политического мероприятия - 9 мая, которое спонсируется со стороны Кремля, созданно в интересах России и реализуется в рамках кремлевской пропаганды", - сказал Полис.





Теперь инициативу о сносе памятника должны рассмотреть в латвийском Сейме.