Если так пойдет и дальше, то со временем будет разорван Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). А Договор о запрещении ядерного оружия, который был принят в 2017 году ООН, США, Россия и Китай вообще не подписали. В связи с чем все чаще появляется новая информация о разработках или запуске самых своевременных вооружений в этих странах, пишет kp.ua





США





"Царь-бомбы" весом в 13 тонн





В США провели испытания двух сверхмощных "царь-бомб" GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP), которые были сброшены с бомбардировщика B-2 Spirit.





Авиабомбы разработаны в компании Boeing для уничтожения бункеров. Вес одной - 13,6 тонны, она способна проникать в глубь грунта на 61 метр и пробить 19-метровую толщу из армированного бетона.





Модернизированная в 2018 году GBU-57 имеет еще большие параметры по поражению заглубленных целей. Масса боевой части американской авиабомбы составляет более 2,8 тонны.





Баллистическая ракета Minuteman





Помимо этого, американские военные провели очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman ("Ополченец") III.





Minuteman имеет длину более 18 метров и диаметр 1,7 метра. Весит 35 тонн. Максимальная дальность полета - 13 000 километров, она может нести три боеголовки. США располагают 450 ракетами Minuteman III, на которых установлено 550 ядерных боеголовок.





По точности и дальности стрельбы Minuteman-3 превосходит российскую "Тополь-М". Последние модернизации позволили довести круговое вероятное отклонение до 200 м.





Атомные подлодки третьего поколения Ohio





Эти стратегические субмарины обладают колоссальной мощью. Каждая из них оборудована 24 ракетными шахтами, что до сих пор является непревзойденным мировым рекордом.





Уничтожить лодки очень сложно, так как они обладают низким уровнем шума. Основным вооружением лодки являются ракеты Trident II D-5, которые могут оснащаться либо 14 боевыми блоками W76 мощностью 100 килотонн, либо 8 боевыми блоками W88 (475 килотонн). Боеголовки оснащены новым "супервзрывателем", позволяющим делать корректировку точки подрыва с учетом промаха.





Только одна Ohio способна обрушить на противника до 336 боеголовок. Дальность стрельбы достигает 300 километров. Сейчас американцы располагают 16 подлодками класса Ohio, вооруженными ядерными ракетами. Мощность одной - почти 107 Хиросим.









Джавелины давно зарекомендовали себя как совершенное противотанковое оружие.





Новые Javelin





Американская компания Lockheed Martin начала производство новой модификации известного противотанкового ракетного комплекса Javelin FGM-148F.





Эта модель отличается повышенным осколочно-фугасным эффектом боевой части, который увеличен на 70%. Комплекс получит головку самонаведения с неохлаждаемым тепловизором и улучшенную электронику. Масса комплекса будет снижена на 0,5 кг, уменьшится и его стоимость.









Россия





"Авангард" с "Сатаной"





После старта ракеты-носителя на высоте порядка 100 км происходит отделение боевой ракеты, которая идет к цели на гиперзвуковой скорости.





Дальность поражения ракетного комплекса "Авангард" может составлять до 12000 км. Мощность боевого оснащения одного гиперзвукового блока - от 800 килотонн до двух мегатонн.





"Авангард" может быть оснащен межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) "Сармат", которая заменит знаменитую "Сатану" (SS-18). Вес "Сармата", если он нацелен на США, составляет 150-200 тонн, а дальность полета - 16 тысяч километров.





Если же цель в Европе, то дальность ракеты - 9-10 тысяч километров и стартовая масса - 100-120 тонн. Одна ракета несет от 10 до 15 боеголовок в зависимости от их мощности.





Гиперзвуковой "Кинжал"





Ракеты "Кинжала" запускаются с боевой платформы - самолета-носителя, сверхзвукового истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия Миг-31. После сброса с него на высоте 10-12 километров ракета развивает гиперзвуковую скорость, в 10 раз превышающую скорость звука. При этом она может маневрировать, что позволяет преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны.





Максимальная дальность поражения комплекса с учетом боевого радиуса действия самолета-носителя - от двух до трех тысяч километров.





"Пересвет" с лазером





Хотя российские военные утверждают, что это оружие уже поставлено в армию, никаких данных о нем практически нет. Сейчас известно, что "Пересвет" теоретически может разрушать лазерным лучом самолеты или ракеты.





Но его эффективность напрямую зависит от условий окружающей среды. В хорошую погоду он работает идеально, но туман, дождь или снег могут помешать прохождению лазерного луча. Кроме этого, он потребляет очень много энергии.









Фантастический гиперболоид назвали "Пересветом".





Глушилка "Филин"





Станция визуально-оптических помех "Филин" предназначена для "ослепления" оптики и электроники и даже самих солдат противника.





Система способна даже вызвать галлюцинации, в результате чего солдат не видит цель. Низкочастотные колебания яркости излучения за счет возбуждения зрительных нервов вызывают временные обратимые расстройства органов зрения.





Испытатели-добровольцы отмечали галлюциногенный эффект воздействия, описанный как "пятно света плавает перед глазами", и 45% жаловались на головокружение, тошноту, признаки дезориентации в пространстве.





В тему





Великое китайское оружие





Пекин с начала этого года провел испытания оружия, которое эксперты называют самым мощным в мире, оно может появиться на вооружении в середине 2020-х годов.





Как сообщает китайский интернет-ресурс CNBC, речь идет о рельсотроне, который для стрельбы снарядами использует не порох, а электромагнитную энергию.





Снаряд, выпущенный из китайского рельсотрона и летящий со скоростью 2,5 километра в секунду, поразил цель на дистанции 200 километров. Для примера, снаряд такой пушки, расположенной в Вашингтоне, способен достичь Филадельфии меньше чем за 90 секунд. А разработчики американского аналога значительно отстали от своих китайских коллег.





Китай также представил в Абу-Даби на международной оборонной выставке модель собственного беспилотного ударного надводного корабля JARI USV. Он может развивать скорость до 42 узлов и имеет дальность хода около 500 морских миль. 15-метровый корабль, который весит 20 тонн, предназначен для поражения надводных и воздушных целей.





JARI USV - это ответная реакция КНР на постоянные попытки ВМС США применять беспилотные технологии для борьбы на поверхности и под водой в труднодоступных зонах, таких как в Южно-Китайском море.