Виктория Азаренко завоевала свой первый титул после рождения ребенка

В Акапулько завершился теннисный турнир с призовым фондом около $226 тыс. В парном разряде победу одержала Виктория Азаренко в дуэте с китаянкой Сайсай Чжэн. В финале белорусско-китайский тандем был сильнее американки Дезайри Кравчук и мексиканки Джулианы Олмос в двух сетах – 6:1, 6:2.

«Вся эта неделя была то еще приключение, поэтому рада, что стою здесь с трофеем. Это мой первый титул с тех пор, как я стала мамой, так что это особенный случай», – приводит слова Виктории АЗАРЕНКО официальный сайт WTA.

Отметим, что для Виктории Азаренко это первый титул WTA с апреля 2016 года, когда наша спортсменка стала победительницей одиночных соревнований в Майами. В декабре того же года теннисистка родила сына.

Также примечательно, что это седьмой парный титул для белоруски в турнирах WTA. Предыдущий раз Азаренко выиграла титул в парном разряде летом 2011 года в американском Стэнфорде вместе с россиянкой Марией Кириленко.