Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла. Днем будет плюс 3- 6 градусов, по юго-западу воздух прогреется до 13 градусов.
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Мокрый снег с дождем и гололедица прогнозируются 4 марта в Беларуси
03.03.2019 15:42 — Разное | Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла. Днем будет плюс 3- 6 градусов, по юго-западу воздух прогреется до 13 градусов.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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