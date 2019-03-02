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Мокрый снег с дождем и гололедица прогнозируются 4 марта в Беларуси

03.03.2019 15:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Мокрый снег с дождем и гололедица прогнозируются 4 марта в Беларуси
Фото из открытых источников

Мокрый снег с дождем и гололедица прогнозируются 4 марта в Беларуси Как победить весенний авитаминоз?
В понедельник, 4 марта, ночью и утром в отдельных районах прогнозируется слабый туман, на дорогах гололедица. Днем будет преобладать облачная погода, временами пройдет дождь, а по северо-востоку - мокрый снег. Ветер ожидается юго-западный умеренный до порывистого.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла. Днем будет плюс 3- 6 градусов, по юго-западу воздух прогреется до 13 градусов.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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