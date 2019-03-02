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Как работает скотоубойный цех Горецкого райпо?

03.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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«Это специфичная и очень тяжелая работа», — говорит приемщик скота Геннадий Рудик. В скотоубойном цеху Горецкого РАЙПО, кроме него,  трудятся еще 6 человек — три бойца, двое подсобных рабочих и уборщик. Благодаря этим людям, жители Горок имеют возможность ежедневно покупать в местных магазинах свежее мясо.

 

Как работает скотоубойный цех Горецкого райпо?
«Мы поставляем свой продукт во все торговые точки города. Также продаем в другие регионы и даже в Россию, — рассказывает Геннадий Николаевич. — Потребность нашего района в мясе мы покрываем полностью. Предлагаем населению субпродукты, полуфабрикаты». Фото – Сергей Владимиров

 

За прошлый год в цеху было убито 4155 голов. Почти три тысячи из них это крупный рогатый скот, еще тысяча — свиньи. Двадцать животных в день — примерная норма, которую выполняют за смену два забойщика. Скот везут из хозяйств Горецкого и других районов. В 2018 году здесь было произведено более 510 тонн мяса. В деньгах это  706 тысяч рублей. Темп роста в действующих ценах составил больше 120%.

Рассказывая о рабочем процессе, он немногословен: «Привозят скот, взвешиваем, загоняем, забиваем, разделываем». Особое внимание уделяется выполнению всех необходимых ветеринарных и санитарных требований. В последнее время система контроля на мясоперерабатывающих предприятиях существенно ужесточилась.  «Есть ветврач, лаборатория, где делаются нужные экспертизы. Совместно работаем с ветстанцией, стараемся соответствовать нормам», — объясняет приемщик.

 

Какое-то время назад здесь была большая текучка с бойцами. Должность эта физически тяжелая, работать приходится вручную — многие не выдерживали такого напряжения.

 

Сегодня ситуация стабилизировалась. Уже несколько лет состав работников остается постоянным. Среди них есть и женщина. Один из бойцов — парень,  получивший специальное профессиональное образование. В Горках ему предложили рабочее место, обеспечили жильем — и он остался.

В цеху борются за улучшение качества мяса и кожевенного сырья. За последнее время модернизировали оборудование: установили шкуросъемник и холодильную камеру, обновили камеру для непищевых отходов.

«Без сплоченного и ответственного коллектива ничего не получится», — уверен Геннадий Николаевич. И перечисляет людей, на которых держится успех цеха. Это — Клавдия Старинская, Максим Силкин, Роман Шаповалов, Анатолий Кругликов, Александр Литовченко«Мы все просто добросовестно работаем, занимаемся своим делом».

 

Сергей Владимиров


 
 
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  «Это специфичная и очень тяжелая работа», — говорит приемщик скота Геннадий Рудик. В скотоубойном цеху Горецкого РАЙПО, кроме него,  трудятся еще 6 человек — три...
 
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