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В испанских деревнях устраивают танцы, чтобы познакомить одиноких фермеров с городскими женщинами

03.03.2019 19:02 — Разное | KYKY  
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Беларуские деревни не единственные в мире, откуда «бегут» люди в город. В Испании миллионы также мигрировали в областные центры в поисках лучшей жизни. В испанских деревнях остались либо люди в возрасте, либо одинокие фермеры. Поэтому под угрозой вымирания оказались более 4000 испанских поселков, хуторов и фермерских хозяйств. По информации BBC рассказываем, что придумали испанцы, чтобы поддержать жизнь людей в деревнях. 

Двое – Маноло Госало с Венецией Алькантарой – с 1996 года координируют коммерческое предприятие «Караван любви». Его суть заключается в том, чтобы привозить в деревни городских женщин, которые хотят познакомиться с мужчинами, оставшимися жить в сельской местности. Для этого устраиваются специальные ужины, на которых люди танцуют, хохочут и общаются. Как рассказывают испанцы, они организовали уже около 600 вечеринок, после которых образовались примерно 180 пар. Испанцы понимают, что не все сохранили статус, но уверяют, что «где-то сто пар по-прежнему вместе». 



BBC рассказало об этой организации через историю 52-летнего Антонио Серрада. Он вместе с братом живет в деревне Прадена-де-Атьенса, разводит на ферме коз, как до него это делали и его отец, и дед. Вместе с братьями в этой испанской деревне постоянно живет еще человек десять – жизнь там уж точно не «кипит». Антонио давно хотел завести семью, однажды узнал, что в соседнюю деревню приезжает тот самый «Караван любви». Побрился, переоделся и отправился на ужин. 



Ну а дальше началась романтическая история: Антонио встретил колумбийку Марию Карвахаль. «Мы говорили и говорили. И не могли наговориться», – вспоминает Антонио. Когда ужин закончился, оба разошлись. Но встретились уже через две недели на очередной вечеринке, которую устроил «Караван». С момента знакомства Антонио и Марии прошло шесть лет, и эти двое все еще вместе. Как рассказала Мария журналистам, она долгое время работала в Мадриде уборщицей: «Когда я только переехала из Колумбии, иногда в Мадриде ходила по вечерам с друзьями на танцы. Но со временем остался только дом-работа, работа-дом», – говорит Мария и дополняет, что была готова к абсолютно любым жизненным переменам. И «Караван» дал ей возможность жить счастливо. 

Подобных историй – масса, но в Испании не все положительно относятся к этой коммерческой организации. Некоторые испанцы уверены, что «развоз женщин по стране» превращает их в своего рода товар. Также общество смущает, что большинство женщин не испанки, а приезжие – из стран Латинской Америки или Восточной Европы. Поэтому автобусы каравана не раз разрисовывали фразами «женщина – не скотина» (La mujer no es ganado).

Невзирая на подобное неодобрение, Маноло Госало продолжает организовывать ужины «Каравана» раз в месяц: «Люди хотят познакомиться в реальной жизни, и в этом преимущество. Есть много компаний, которые устраивают вечера знакомств в городах, а мы делаем то же самое в сельской местности, где по-прежнему много одиноких мужчин». 

 
Теги: знакомства
 
 
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Беларуские деревни не единственные в мире, откуда «бегут» люди в город. В Испании миллионы также мигрировали в областные центры в поисках лучшей жизни. В испанских...
 
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