Мокрый снег с дождем и гололедица ожидаются в понедельник

В понедельник, 4 марта, в Беларуси ожидаются дождь с мокрым снегом и гололедица, прогнозируют синоптики.

Днем будет облачно, по северо-востоку страны пройдет мокрый снег, на остальной территории - мокрый снег и дождь.

Температура воздуха ночью составит -1..+5°С, днем +3..+6°С, по юго-западу Беларуси воздух прогреется до +13°С.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды .