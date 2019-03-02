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Мокрый снег с дождем и гололедица ожидаются в понедельник
В понедельник, 4 марта, в Беларуси ожидаются дождь с мокрым снегом и гололедица, прогнозируют синоптики.
Днем будет облачно, по северо-востоку страны пройдет мокрый снег, на остальной территории - мокрый снег и дождь.
Температура воздуха ночью составит -1..+5°С, днем +3..+6°С, по юго-западу Беларуси воздух прогреется до +13°С.
По информации
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В понедельник, 4 марта, в Беларуси ожидаются дождь с мокрым снегом и гололедица, прогнозируют синоптики. Днем будет облачно, по северо-востоку страны пройдет мокрый...
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