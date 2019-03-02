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Мокрый снег с дождем и гололедица ожидаются в понедельник

03.03.2019 19:42 — Разное | Интерфакс  
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В понедельник, 4 марта, в Беларуси ожидаются дождь с мокрым снегом и гололедица, прогнозируют синоптики.

Днем будет облачно, по северо-востоку страны пройдет мокрый снег, на остальной территории - мокрый снег и дождь.

Температура воздуха ночью составит  -1..+5°С, днем +3..+6°С, по юго-западу Беларуси воздух прогреется до +13°С.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

 
 
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В понедельник, 4 марта, в Беларуси ожидаются дождь с мокрым снегом и гололедица, прогнозируют синоптики. Днем будет облачно, по северо-востоку страны пройдет мокрый...
 
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