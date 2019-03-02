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Брестское "Динамо" стало обладателем Суперкубка Беларуси-2019
Брестское "Динамо" стало обладателем Суперкубка Беларуси-2019.
"Второй год кряду обыгран БАТЭ. На этот раз со счетом 3:1", - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Запасные: Гутор, Денисенко, Павловец, Юзепчук, Седько, Никифоренко, Лотыш, Джибоду.
Состав БАТЭ: Чичкан, Риос, Волков, Филипенко, Филипович – Драгун, Березкин (Д.Бага, 73), Яблонский – Мукам, Стасевич (к) – Дубаич (Бессмертный, 73).
Запасные: Свирский, А.Глеб, Скавыш, Виллюмссон, Симович.
Голы: 0:1 – Лаптев (40), 1:1 – Мукам (49, с пенальти), 1:2 – Филипович (74, в свои ворота), 1:3 – Савицкий (79).
Предупреждения: Нойок (20). Филипенко (27). Милевский (27). Фамейе (35). Филипович (42). Дуарте (47+). Мукам (53). Кики (55).
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Брестское "Динамо" стало обладателем Суперкубка Беларуси-2019. "Второй год кряду обыгран БАТЭ. На этот раз со счетом 3:1", - говорится в сообщении на официальном сайте...
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