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Брестское "Динамо" стало обладателем Суперкубка Беларуси-2019

03.03.2019 19:26 — Разное | Интерфакс  
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Брестское "Динамо" стало обладателем Суперкубка Беларуси-2019.

"Второй год кряду обыгран БАТЭ. На этот раз со счетом 3:1", - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Брестское "Динамо" стало обладателем Суперкубка Беларуси-2019
Состав "Динамо-Брест": Павлюченко, Веретило, Дуарте, Кики, Витус, Нойок, Кисляк (Быков, 86), Фамейе (Савицкий, 73), Милевский, Нехайчик (к), Лаптев (Хобленко, 81).

Запасные: Гутор, Денисенко, Павловец, Юзепчук, Седько, Никифоренко, Лотыш, Джибоду.

Состав БАТЭ: Чичкан, Риос, Волков, Филипенко, Филипович – Драгун, Березкин (Д.Бага, 73), Яблонский – Мукам, Стасевич (к) – Дубаич (Бессмертный, 73).

Запасные: Свирский, А.Глеб, Скавыш, Виллюмссон, Симович.

Голы: 0:1 – Лаптев (40), 1:1 – Мукам (49, с пенальти), 1:2 – Филипович (74, в свои ворота), 1:3 – Савицкий (79).

Предупреждения: Нойок (20). Филипенко (27). Милевский (27). Фамейе (35). Филипович (42). Дуарте (47+). Мукам (53). Кики (55).

 
Теги: Брест
 
 
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Брестское "Динамо" стало обладателем Суперкубка Беларуси-2019. "Второй год кряду обыгран БАТЭ. На этот раз со счетом 3:1", - говорится в сообщении на официальном сайте...
 
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