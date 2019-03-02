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Очевидцы помогли задержать пьяного водителя в Минске

03.03.2019 18:17 — Разное | Интерфакс  
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2 марта около 11.00 сотрудникам ДПС отдела ГАИ УВД администрации Октябрьского района Минска от оперативного дежурного поступила информация о том, что в районе дома номер 15 по ул. Бобруйской водитель, предположительно находящийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил дорожно-транспортное происшествие и пытается скрыться, сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде Виктория Царук.

"Прибыв по вышеуказанному адресу было установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Crafter при движении совершил наезд на припаркованный автомобиль Chevrolet Lacetti. После чего водитель попытался уехать и был задержан очевидцами. Результат освидетельствования - более 2 промилле алкоголя", - рассказала инспектор.

Госавтоинспекция благодарит неравнодушных очевидцев за проявленную внимательность и активную гражданскую позицию.

ГАИ предупреждает, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических веществ, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, либо передача управления транспортным средством такому лицу, а равно отказ от прохождения в установленном порядке процедуры освидетельствования наступает административная ответственность в виде штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления на срок 3 года. 

За аналогичное нарушение в течение года после привлечения к административной ответственности наступает уголовная ответственность и санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа, исправительных работ сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или ареста сроком до 6 месяцев. Кроме того применяется специальная конфискация транспортного средства независимо от права собственности.

 
Теги: Минск
 
 
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2 марта около 11.00 сотрудникам ДПС отдела ГАИ УВД администрации Октябрьского района Минска от оперативного дежурного поступила информация о том, что в районе дома...
 
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