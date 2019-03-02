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Посольство РФ в Лондоне назвало клеветой публикации СМИ о шпионской деятельности главы дипмиссии

03.03.2019 18:07 — Разное | Интерфакс  
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Посольство России в Великобритании назвало клеветой утверждения британских СМИ о том, что российский посол в Лондоне Александр Яковенко якобы был агентом российской разведки.

"В годовщину инцидента (в Солсбери - ИФ) вместо результатов расследования, мы стали свидетелями беспрецедентной клеветнической атаки в британской прессе на посольство и лично на посла", - говорится в заявлении дипмиссии.

"Причём это было хорошо срежиссировано по времени. Всё это не может не вызывать сожаления",- отмечается в сообщении.

Ранее британские СМИ распространили информацию о том, что А.Яковенко якобы сотрудничал с разведывательными службами России, когда работал в представительстве РФ при ООН в 1980-х годах.

Ранее сообщалось, что посольство России в Лондоне опубликовало доклад "Солсбери: вопросы без ответов", в документе в хронологическом порядке изложены материалы, касающиеся отравления в Солсбери на юге Англии бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Публикация приурочена к годовщине событий.

В документе, в частности, отмечается, что Скрипали были отравлены 4 марта 2018 года, в их отравлении британские власти бездоказательно обвинили российское государство, некоторых граждан России, в частности Александра Петрова и Руслана Боширова, и ряд других лиц.

Российская сторона многократно требовала от властей Великобритании предоставить информацию о Сергее и Юлии Скрипалях, их пребывании, состоянии здоровья, но все вопросы остались без ответа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье в социальной сети Facebook отметила, что после публикации посольства РФ доклада "о несостыковке британских вбросов" в британских СМИ появились "срежиссированные" публикации о "наиглавнейшем советско-российском шпионе", которым якобы является российский посол в Лондоне А.Яковенко.

"Как по команде, публикуются откровенные фейки, которые должны отвлечь от главного вопроса: что же случилось в Солсбери 4 марта 2018 года? Правительство Мэй молчит всё упорнее. А Посольство России выпускает доклад о несостыковках британских вбросов. Вот вам и тупая месть - попытаться сделать из посла шпиона. Тактика не новая и очень глупая. Но другого от нынешнего правительства Великобритании, которое оркеструет медийные кампании, основанные на бесконечных "утечках", ожидать не приходится", - отмечает М.Захарова.

Граждане России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества, названного "новичок" (А-234). Выводы британцев позже подтвердила комиссия ОЗХО.

Юлию Скрипаль выписали из больницы Солсбери 9 апреля, ее отец покинул госпиталь 18 мая. Их местонахождение засекречено Великобританией. По данным источников The Daily Telegraph, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, вероятно, проживают на юге страны.

Бывший полковник ГРУ С.Скрипаль в 2006 г. был признан виновным в госизмене и отбывал в России срок заключения по обвинению в шпионаже в пользу Британии, пока в 2010 году не был помилован президентом для обмена разведчиками между Россией и США, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман. Великобритания предоставила С.Скрипалю убежище и гражданство.

Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В качестве ответных мер Лондон, а также ряд стран-союзников Соединенного Королевства выслали из своих стран около 140 российских дипломатов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство Ю.Скрипаль.

30 июня прошлого года в городе Эймсбери в бессознательном состоянии были обнаружены Чарли Роули и Дон Стерджес, подвергшиеся воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Д.Стерджес скончалась. В доме Ч.Роули полиция обнаружила емкость с нервно-паралитическим веществом "новичок", идентичным тому, от которого пострадали Скрипали, и объединила расследование этих двух случаев.

5 сентября Скотланд-Ярд и британская Королевская прокуратура обвинили двух россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в заговоре и попытке убийства Скрипалей с использованием отравляющего вещества "новичок". В их отношении выданы национальный и международный ордера на арест. Следы "новичка" полиция обнаружила в гостиничном номере, где они останавливались.

Сами А.Петров и Р.Боширов в интервью РТ эти обвинения отвергли, заявив, что посещали Солсбери в марте с туристическими целями.

СМИ позднее сообщили, что под именами Р.Боширова и А.Петрова скрываются сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Уже под этими именами 19 декабря они были внесены Минфином США в санкционный список по закону CAATSA как сотрудники ГРУ. Минфин США назвал этих двух россиян ответственными за покушение на убийство Скрипалей.

В Москве решительно отвергают все обвинения в свой адрес и напоминают, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

 
 
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Посольство России в Великобритании назвало клеветой утверждения британских СМИ о том, что российский посол в Лондоне Александр Яковенко якобы был агентом...
 
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