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Израиль не будет терпеть присутствие Ирана в Сирии - Нетаньяху

03.03.2019 17:49 — Разное | Интерфакс  
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что Израиль будет решительно добиваться вывода иранских военных из Сирии.

"Я недвусмысленно дал понять, что Израиль не допустит постоянного военного присутствия Ирана в Сирии, а также то, что мы будем продолжать военные действия против него", - заявил Б.Нетаньяху на заседании израильского правительства по итогам визита в РФ.

Он подтвердил, что достиг в Москве договоренности о взаимодействии с РФ в вопросе вывода из Сирии всех иностранных войск.

"Мы с президентом Путиным также договорились об общей цели: выводе иностранных войск, которые прибыли в Сирию после начала гражданской войны. Мы договорились также создать вместе с другими участниками совместную группу для достижения этой цели ", - сказал премьер-министр Израиля.

 
 
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что Израиль будет решительно добиваться вывода иранских военных из Сирии. "Я недвусмысленно дал понять, что...
 
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