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От Беларуси до Азербайджана: спецвыпуск передачи «Миллион вопросов о природе»
03.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Сегодня во всем мире отмечает День дикой природы. 3 марта 1973 года была принята Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры. Наш телеканал готовит специальный выпуск программы «Миллион вопросов о природе». О чем расскажут ее авторы, знает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
От белорусских болот до азербайджанских степей. Для нового выпуска программы
«Мы практически не делаем исключения, считая, что любой биологический вид ценен для планеты Земля. Но в данном случае мы сделали упор на редкие виды, виды, которые находятся на страницах Красной книги. Кроме того, мы постарались показать, что важность вида не зависит ни от его систематики, ни от его размеров», – рассказал автор программы «Миллион вопросов о природе» Игорь Бышнев.
На этих
По данным Всемирного фонда дикой природы, ежедневно с планеты исчезают 70 видов животных и растений. Специалисты говорят: совсем скоро Земля может лишиться четверти всех представителей флоры и фауны и изменить ситуацию в силах только человек.
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3 марта 1973 года была принята Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры. В этот день отмечают День дикой природы. Для нового выпуска наша...
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