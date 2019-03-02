От Беларуси до Азербайджана: спецвыпуск передачи «Миллион вопросов о природе»

Сегодня во всем мире отмечает День дикой природы. 3 марта 1973 года была принята Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры. Наш телеканал готовит специальный выпуск программы «Миллион вопросов о природе». О чем расскажут ее авторы, знает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

От белорусских болот до азербайджанских степей. Для нового выпуска программы «Миллион вопросов о природе» съемочная группа преодолела тысячи километров, чтобы увидеть самим и показать телезрителям исчезающие виды: средиземноморскую черепаху, джейрана, бабочку махаона.

«Мы практически не делаем исключения, считая, что любой биологический вид ценен для планеты Земля. Но в данном случае мы сделали упор на редкие виды, виды, которые находятся на страницах Красной книги. Кроме того, мы постарались показать, что важность вида не зависит ни от его систематики, ни от его размеров», – рассказал автор программы «Миллион вопросов о природе» Игорь Бышнев.

На этих съемках не бывает постановочных кадров. Лучший ракурс иногда можно выбрать только лежа на земле, а подходящего момента ждать сутками. Но главным принципом остается «не навреди», будь гостем у дикой природы и ее обитателей.

«Не переступить ту грань, за которой животному будет больно уже, когда проблемы будут уже с потомством, с гнездами, с логовом. Ведь кино оно имеет такую особенность, что оно не позволяет солгать. Если животным плохо, то в кадре это видно», – указал Бышнев.

По данным Всемирного фонда дикой природы, ежедневно с планеты исчезают 70 видов животных и растений. Специалисты говорят: совсем скоро Земля может лишиться четверти всех представителей флоры и фауны и изменить ситуацию в силах только человек.