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Космический корабль Илона Маска впервые пристыковался к МКС

03.03.2019 19:34 — Разное | Партизан  
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Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий корпорации SpaceX Илона Маска, впервые пристыковался к Международной космической станции. Стыковка происходила в полностью автоматическом режиме, а на борту корабля отсутствовал экипаж.



Это первый корабль, запущенный американской частной корпорацией, который пристыковался к МКС. Космическое судно проведет на орбите приблизительно неделю, а затем вернется на Землю, передает "Еврорадио".

Crew Dragon стартовал с космодрома на мысе Канаверал в субботу. Если миссия будет успешной, то летом на этом самом корабле к МКС полетят астронавты. Планируется, что Crew Dragon компании Илона Маска и его конкурент — частный корабль Boeing, запуск которого запланирован на этот год, должны заменить разработанные в 60-е годы XX века российские корабли "Союз" при доставке астронавтов на МКС.

 
 
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Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий корпорации SpaceX Илона Маска, впервые пристыковался к Международной космической станции. Стыковка происходила в...
 
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