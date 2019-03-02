Космический корабль Илона Маска впервые пристыковался к МКС

"Еврорадио" . Это первый корабль, запущенный американской частной корпорацией, который пристыковался к МКС. Космическое судно проведет на орбите приблизительно неделю, а затем вернется на Землю, передает





Crew Dragon стартовал с космодрома на мысе Канаверал в субботу. Если миссия будет успешной, то летом на этом самом корабле к МКС полетят астронавты. Планируется, что Crew Dragon компании Илона Маска и его конкурент — частный корабль Boeing, запуск которого запланирован на этот год, должны заменить разработанные в 60-е годы XX века российские корабли "Союз" при доставке астронавтов на МКС.