







- Сегодня хорошо провели первый тайм, второй — чуть-чуть хуже. Но, думаю, что наши футболисты хорошо проявили себя ментально. БАТЭ сравнял счет с пенальти, а вернуться в игру не всегда легко. Но ребята продолжили играть так, как мы планировали.





- Было много борьбы и желтых карточек. Боялись, что в такое игре можете потерять несколько человек?





- И мы, и БАТЭ ищем только побед. Поэтому всегда в игре есть эмоции. Мы получили четыре карточки, но не думаю, что мы играли нечестно. Как и борисовчане. Это футбол. Обе команды показали характер, эмоции и желание побед.





- Почему придержали на скамейке Савицкого? Фамейе теперь будет фланговым игроком?





- Савицкий — очень талантливый игрок, который может забить, когда захочет. Он это показал сегодня. Но в Турции он заболел и четыре дня провел на антибиотиках. Поэтому дал возможность выйти в "старте" Фамейе и Нехайчику, которые полностью отработали сбор. А Паше хватило 20 минут, чтобы забить.





- Довольны Лаптевым?





- Он показал, как умеет играть спиной к воротам. Он большой, сильный. Защитникам против него очень сложно. И потом он знает, как обращаться с мячом. И умеет с мячом на скорости идти на ворота. Три или четыре раза он продемонстрировал это.









- Динамо" в этом году выбыло из Кубка Беларуси. Насколько это поможет в чемпионате?





- Это плохо для нас — что мы не будем играть в Кубке Беларуси и в Европе. Это практика и очень полезный опыт. В таким матчах команда становится лучше. По БАТЭ это видно.





- В чемпионате "Динамо" удастся сохранить те же желание и страсть?





- Сезон будет долгим. Победить БАТЭ, солигорский "Шахтер" — это хорошо, но это не дает чемпионство. Нужно обыгрывать и всех остальных. В прошлом году мы очень много очков с командами из нижней половины таблицы. Любая победа — это три очка. Вне зависимости от соперника.





- Насколько вас удивил "старт" БАТЭ?





- Да, я был удивлен. Не было ни Баги, ни Глеба. Скавыш появился только со скамейке. Но я не менял ничего. Я говорил, что, возможно, в первом тайме они не выйдут, но появятся во второй половине. Причем такие игроки сразу попадают в ритм игры.