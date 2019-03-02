Роджер Федерер оформил первую сотню

Фото: Dubai Duty Free Tennis Championships





Безоговорочным триумфом Роджера Федерера завершился Dubai Duty Free Tennis Championships — турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «500» с призовым фондом $2,9 млн. Обыграв в финале всего за 70 минут грека Стефаноса Циципаса — 6:4, 6:4, выдающийся швейцарец стал вторым после американца Джимми Коннорса теннисистом, чье количество титулов выражается трехзначным числом. За тем, как Федерер ковал свою сотую турнирную победу, наблюдал корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.









Спорам о том, до какой степени хорошему теннисисту требуется владеть артистическим мастерством на корте и искусством общения с журналистами в пресс-центре суждено продолжаться до тех пор, пока теннис остается видом спорта. По идее, это необходимо хотя бы из сугубо меркантильных соображений. Унылые зануды, пусть даже умеющие бесподобно лупить по мячу, уже давно недополучают внимания, а, значит, и рекламных контрактов, соответствующих их спортивному таланту. В то же время, в столь тонком в психологическом отношении занятии, как теннис, нет ничего хуже безрассудства, связанного с самолюбованием. Грань, отделяющая голый нарциссизм от вполне понятного желания презентовать себя с выгодной стороны в условиях жесткого спортивного противостояния, по ходу которого решающую роль может сыграть любой нюанс, зачастую практически незаметна. Однако найти ее в той или иной степени удалось всем большим теннисным чемпионам XXI века, в списке которых на первом месте стоит Роджер Федерер.





Швейцарец — не просто гений ракетки и мяча. Он также великий артист, умеющий и обожающий играть на публику, а также мастер художественного слова. Слушать Федерера интересно на любом турнире. Разумеется, в чем-то с ним можно не соглашаться, да и откровенности ему порой не хватает, но ведь звезды подобного уровня даже в своих мемуарах обычно исповедуются не до конца.









Бесспорно другое — базельский теннисный виртуоз на высочайшем уровне овладел искусством самопрезентации. И сколько бы титулов Федерер еще не выиграл, он останется интересен миллионам болельщиков, мечтающим увидеть его живьем хотя бы с галерки.

В Дубае Федерер завоевал свой сотый, юбилейный трофей. Свидетелями тому стали 5 тыс. человек, которые еще в начале недели раскупили билеты на финал по цене от $130 до $180. Участие швейцарца в решающем матче многими подразумевалось автоматически даже несмотря на то, что в первых двух кругах он проиграл по одной партии. Ну а когда в соперники Федерера выбился Стефанос Циципас, градус предвкушения большого события повысился максимально. Даже несмотря на то, что в субботу в Дубае ощутимо похолодало.





Причина тому лежала на поверхности. Ведь именно Циципас пять недель назад остановил победную поступь швейцарца на Australian Open, где тот побеждал два года подряд. Произошло это уже в упорнейшем четырехсетовом поединке 1/8 финала, по ходу которого грек отразил массу брейк-пойнтов, не позволив Федереру использовать огромное количество шансов. Отмечая умение 20-летнего соперника действовать в критических ситуациях, швейцарец в пятницу не скрывал, что в значительной степени рассматривает их второй матч как реванш.





За начинающим представителем элиты, который в детстве едва ли не боготворил Федерера, а сейчас, благодаря выходу в финал, первым среди греков пробился в первую десятку мирового рейтинга, пресса следит не случайно. Есть мнение, что именно Циципасу раньше чем кому бы то ни было из теннисистов его поколения удастся выиграть турнир Большого шлема. Во всяком случае, Александру Звереву из Германии, который в ноябре выиграл итоговый турнир года и стоит сейчас в рейтинге на третьем месте, следует это иметь в виду, ведь между молодыми игроками всегда существует своя конкуренция.









Правда, в Мельбурне Циципас был беспощадно побит в полуфинале Рафаэлем Надалем, однако это было поражение из разряда неизбежных. Грек с наполовину российскими корнями матереет буквально на глазах. Он обладает не только мощной, размашистой и поэтому очень красивой игрой по всему корту, но и дерзким спортивным характером. Да и в общении с журналистами чувствует себя достаточно уверенно, хотя до того же Федерера, который на каверзных вопросах с подтекстом собаку съел, тут ему пока далеко.





Проблем, с которыми столкнулся Циципас перед дубайским финалом, было минимум три. Во-первых, ему предстояло решить задачу особой сложности — обыграть Федерера дважды подряд в течение короткого времени крайне тяжело. Такой подвиг, правда, удалось в прошлом году совершить хорвату Борне Чоричу, который в июне победил швейцарца в Галле, а в октябре — в Шанхае, но это скорее было исключение из правил. Во-вторых, Федерер во второй половине недели набрал отличную форму. Это было видно еще в полуфинале против того же Чорича. В-третьих, Циципасу требовалось восстановиться после тяжелейшей трехчасовой полуфинальной встречи с французом Гаэлем Монфисом, в которой он уступал по ходу дела — 4:6, 1:3, но затем сумел вырвать победу на тай-брейках второй и третьей партий. А ведь еще в пятницу в первой половине дня у него побаливала спина.





Неудивительно, что включился в игру Циципас со скрипом. Он проиграл свою подачу в первом же гейме, отправив мяч в аут ударом справа.









Кстати, тот же самый удар подвел его и на матчболе, причем до этого момента оставалось не так уж и много времени — 69 минут. Любопытно, что большую часть этого времени на корте в целом шла равная борьба. Во всяком случае, в первом сете дело ограничилось одной потерянной подачей. Более того, в десятом гейме Федерер, ведя — 40:0, неожиданно позволил Циципасу заработать два брейк-пойнта, которые, однако, успешно отыграл.





Во втором сете игра шла еще быстрее. Соперники снова несколько геймов подряд отдавали на своих подачах не более двух очков. Казалось, что тай-брейк уже неминуем, но тут неожиданно произошла развязка.





Уступая в партии 4:5 и ведя на своей подаче 30:15, Циципас сначала допустил двойную ошибку, а затем дважды подряд неточно пробил справа — в аут и сетку. Такого, кажется, не ожидал и сам Федерер, который победил за 70 минут — 6:4, 6:4, с прекрасным показателем попадания первой подачи (76%). Неудивительно, что на приеме его оппонент смог выиграть лишь 12 очков.





Победив в Дубае в восьмой (2003, 2004, 2005, 2007, 2012, 2014, 2015, 2019) раз, Федерер заработал $565,5 тыс. призовых. Хотя приезжал он сюда, в первую очередь по другой причине, чтобы оформить юбилей – взять 100-й титул за карьеру, чего его болельщики дожидались с октября прошлого года.









Больше побед, 109, имеет только Джимми Коннорс, который блистал с середины 1970-х до середины 1980-х годов, когда конкуренция в теннисе была гораздо ниже. Швейцарца, разумеется, спросили, сумеет ли он превзойти американца, но он не ответил ничего определенного.





Зато Федерер с удовольствием вспоминал некоторые состоявшиеся свои свершения, из которых выделил три. Это триумф в 2009 году на Roland Garros — чемпионате Большого шлема, который не поддавался швейцарцу дольше всего. Это победа над Маратом Сафиным в финале турнира в Гамбурге в 2002 году, благодаря которой Федерер пробился в первую десятку. Это самый первый титул, выигранный в Милане в 2001 году, когда на пути к финалу против француза Жюльена Буттье 19-летний недавний юниор превзошел Евгения Кафельникова и Горана Иванишевича. Также Федерер, улыбаясь, вспоминал два финала 2000 года, в которых он терпел поражения. После самого первого, сыгранного в Марселе, его соотечественник Марк Россе, олимпийский чемпион 1992 года, победивший Федерера на тай-брейке в третьей партии, сказал, что его соперник добьется гораздо большего, чем он сам, и оказался прав.





Он, конечно, умеет вспоминать интересные истории – этот великий чемпион Роджер Федерер. И все-таки очень интересно, что ждет его впереди? Падет ли рекорд Джимми Коннорса, казавшийся незыблемым на протяжении трех с лишним десятилетий? Или швейцарец, который, по его словам, не равнодушен к подобным достижениям, все-таки остановится лишь в нескольких шагах от него?