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В Борисове за одну ночь злоумышленники пробили колеса на 25 машинах
В Борисове за одну ночь неизвестные злоумышленники пробили колеса на по меньшей мере 25 машин, пишет
Фото: ex-press.by
Это случилось в ночь на субботу на улицах Чапаева и Батурина. Один из пострадавших рассказал журналистам, что недавно приобрел машину и еще не успел ее переоформить. Ему позвонила бывшая владелица авто и сообщила, что колеса пробиты и нужно написать заявление в милицию.
Нанесенный ущерб пострадавший оценивает в 150 рублей.
Сейчас сотрудники Следственного комитета расследуют этот случай и изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить, кто мог пробить колеса у такого количества машин.
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В Борисове за одну ночь неизвестные злоумышленники пробили колеса на по меньшей мере 25 машин, пишет ex-press.by.
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