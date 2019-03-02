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В Борисове за одну ночь злоумышленники пробили колеса на 25 машинах

03.03.2019 18:56 — Разное | Партизан  
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В Борисове за одну ночь неизвестные злоумышленники пробили колеса на по меньшей мере 25 машин, пишет ex-press.by.


Фото: ex-press.by

Это случилось в ночь на субботу на улицах Чапаева и Батурина. Один из пострадавших рассказал журналистам, что недавно приобрел машину и еще не успел ее переоформить. Ему позвонила бывшая владелица авто и сообщила, что колеса пробиты и нужно написать заявление в милицию.

Нанесенный ущерб пострадавший оценивает в 150 рублей.

Сейчас сотрудники Следственного комитета расследуют этот случай и изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить, кто мог пробить колеса у такого количества машин.

 
 
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В Борисове за одну ночь неизвестные злоумышленники пробили колеса на по меньшей мере 25 машин, пишет ex-press.by.
 
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