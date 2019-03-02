В Борисове за одну ночь злоумышленники пробили колеса на 25 машинах





Фото: ex-press.by





Это случилось в ночь на субботу на улицах Чапаева и Батурина. Один из пострадавших рассказал журналистам, что недавно приобрел машину и еще не успел ее переоформить. Ему позвонила бывшая владелица авто и сообщила, что колеса пробиты и нужно написать заявление в милицию.





Нанесенный ущерб пострадавший оценивает в 150 рублей.





Сейчас сотрудники Следственного комитета расследуют этот случай и изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить, кто мог пробить колеса у такого количества машин.