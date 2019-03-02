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Рекордная речь Лукашенко: «Большой разговор» о власти, России и «МИРе»

03.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Рекорд побит. 7 часов 25 минут длился «Большой разговор с президентом». Александр Лукашенко в этом году превзошел сам себя – говорил на четыре минуты больше. «МИР 24» собрал наиболее яркие цитаты.

О выборах 

«Исходя из нынешнего состояния – своего, страны и отношения ко мне – я не могу не выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. Я сейчас так думаю. Может, что-то измениться – здоровье и так далее – тогда придется по-другому поступить. Но сейчас, я это еще перед прошлыми выборами говорил: чтобы вы меня потом не обвинили в трусости и не сказали, что я в трудную минуту свалил, сбежал и так далее.

Обещаю вам, что на тот свет меня с президентского кресла не понесут. Это я вам твердо обещаю. Второе: я вам обещаю, что ради своих детей я не буду удерживать власть и передавать ее по наследству. Нет у меня такой цели – по наследству передать власть.

Об отношениях с Россией

Я всегда говорил в России и здесь, что судьба у нас такая – жить вместе.
Никаких замашек, во всяком случае, у президента России на то, чтобы включить Беларусь в состав России я ни разу не слышал. Даже настроений таких нет. Я его знаю два десятка лет. Этого человека. Я бы почувствовал. Нет никаких намерений у огромной страны поглотить Беларусь. И белорусы сегодня хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире. Что в этом плохого? Я думаю этим путем надо идти. Нельзя пережимать ситуацию.

Беларусь – не нахлебники

Прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем. Когда народ это слышит, особенно я, самолюбивый человек, мне не хочется никаких союзов.

Общая валюта 

Сегодня нам предлагают валюту – мы «за». Владимир Владимирович мне риторически говорит: «Конечно, это будет рубль?» Я ему: «Конечно, рубль. У нас рубль и у вас рубль. Зачем нам выдумывать талер?» Но это будет не российский и не белорусский рубль. Это будет наш общий рубль, если он будет. И главное эмиссионный центр. Путин предположил, что он будет в Минске? Я говорю: «Нет, в Смоленске». Неважно, где он будет. Пусть будет в Питере. Родина президента России – мой любимый город. 

О русском языке 

Для меня белорусская мова – такой же родной язык, как русский. Может, я плохой президент, но русский язык – наш. 

О ЕАЭС 

Когда мы договаривались о Евразийском экономическом союзе, тем более о продвинутой интеграции в рамках Союза Беларуси и России, мы не просили дешевый газ и нефть, и речи тогда не шло об этом. Мы железно договорились, что наши люди и наши предприятия будут работать в равных условиях, это краеугольный камень наших соглашений и договоренностей, на иное мы бы не пошли. Какой нам интерес заключать какие-то соглашения в ущерб экономике Беларуси? Естественно, если союз – то равные условия.

О лыжах и Путине 

Если кто-то видит, как Лукашенко скользит по горе на лыжах, и думает, что ему делать нечего, это так. Это часть современной политики. Раньше такого не было. Ты должен быть в этом тренде, неважно, в каком ты возрасте, любишь ты эти лыжи или нет. Личные отношения всегда и везде влияют на межгосударственные отношения.

О себе 

У Лукашенко такая-то куртка! Descente! И сумма указана – то ли 200, то ли 400 долларов. Я почитал и малышу своему говорю: «Слушай, Коля. Было бы необидно, если бы вчера купили мне эту куртку или я купил!». Но ей уже лет 12. Я и на «Минской лыжне», и еще много где был, всегда в этой куртке. Не потому, что она у меня одна и мне нечего надеть. Просто я человек, который привязывается к вещам, людям и прочее. И если я втрескался в куртку, то обычно ношу долго. Она хорошая, она черная. Я не люблю что-то вычурное. 

О друзьях 

У меня «дружков» здесь нет, вообще у меня во власти нет друзей. Те, которые были два-три человека, отсидели в тюрьме и сегодня занимаются своими делами. Потому что слишком вольно себя вели и считали, что им в стране можно делать все. Поэтому не надо намеков, что кто-то «кошмарит», а я чуть ли не групповщину какую-то в стране развел. Этого не будет.

О музыке

Я люблю лирическую и народную музыку. Откровенно говоря, полегче и покрасивее. Особенно в исполнении фортепьяно. Поэтому музыки у меня хватает. В библиотеке в кабинете баян – итальянцы подарили ручного изделия. Супер! Время ушло, я уже не могу так играть, как раньше. Я редко его беру в руки, чтобы отвлечься.

О белорусах 

Нашим людям надо начинать, как я когда-то сказал, а вы долго шутили, раздеваться и работать. Мы – транзитная страна. Сегодня у запада и востока нет другого способа общения, кроме как Беларусь. Кто только не едет… Ну так окажите им услугу! Картошки отварите, мы же бульбаши! Драники выпекайте, чай приготовьте, автомобиль помойте, еще что-то – море услуг, когда человек едет. Надо просто шевелиться, надо, чтобы у белоруса просыпалась предпринимательская жилка. 

О «МИРе» 

Эту телетрансляцию сейчас ведет телеканал «МИР», это вообще миллионы человек, они смотрят сейчас, во всех республиках смотрят. Я понимаю, что и вы, и я не хотим выглядеть там ретроградами или плохими людьми, мы стараемся быть лучше.



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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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В ходе «Большого разговора» президент Беларуси заявил, что будет участвовать в следующих выборах на пост главы государства.
 
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