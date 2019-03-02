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Рекордная речь Лукашенко: «Большой разговор» о власти, России и «МИРе»
03.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Рекорд побит. 7 часов 25 минут длился
О выборах
«Исходя из нынешнего состояния – своего, страны и отношения ко мне – я не могу не выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. Я сейчас так думаю. Может, что-то измениться – здоровье и так далее – тогда придется по-другому поступить. Но сейчас, я это еще перед прошлыми выборами говорил: чтобы вы меня потом не обвинили в трусости и не сказали, что я в трудную минуту свалил, сбежал и так далее.
Обещаю вам, что на тот свет меня с президентского кресла не понесут. Это я вам твердо обещаю. Второе: я вам обещаю, что ради своих детей я не буду удерживать власть и передавать ее по наследству. Нет у меня такой цели – по наследству передать власть.
Об отношениях с Россией
Я всегда говорил в России и здесь, что судьба у нас такая – жить вместе.
Беларусь – не нахлебники
Прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем. Когда народ это слышит, особенно я, самолюбивый человек, мне не хочется никаких союзов.
Общая валюта
Сегодня нам предлагают валюту – мы «за». Владимир Владимирович мне риторически говорит: «Конечно, это будет рубль?» Я ему: «Конечно, рубль. У нас рубль и у вас рубль. Зачем нам выдумывать талер?» Но это будет не российский и не белорусский рубль. Это будет наш общий рубль, если он будет. И главное эмиссионный центр. Путин предположил, что он будет в Минске? Я говорю: «Нет, в Смоленске». Неважно, где он будет. Пусть будет в Питере. Родина президента России – мой любимый город.
О русском языке
Для меня белорусская мова – такой же родной язык, как русский. Может, я плохой президент, но русский язык – наш.
О ЕАЭС
Когда мы договаривались о Евразийском экономическом союзе, тем более о продвинутой интеграции в рамках Союза Беларуси и России, мы не просили дешевый газ и нефть, и речи тогда не шло об этом. Мы железно договорились, что наши люди и наши предприятия будут работать в равных условиях, это краеугольный камень наших соглашений и договоренностей, на иное мы бы не пошли. Какой нам интерес заключать какие-то соглашения в ущерб экономике Беларуси? Естественно, если союз – то равные условия.
О лыжах и Путине
Если кто-то видит, как Лукашенко скользит по горе на лыжах, и думает, что ему делать нечего, это так.
О себе
У Лукашенко такая-то куртка! Descente! И сумма указана – то ли 200, то ли 400 долларов. Я почитал и малышу своему говорю: «Слушай, Коля. Было бы необидно, если бы вчера купили мне
О друзьях
У меня «дружков» здесь нет, вообще у меня во власти нет друзей. Те, которые были два-три человека, отсидели в тюрьме и сегодня занимаются своими делами. Потому что слишком вольно себя вели и считали, что им в стране можно делать все. Поэтому не надо намеков, что кто-то «кошмарит», а я чуть ли не групповщину какую-то в стране развел. Этого не будет.
О музыке
Я люблю лирическую и народную музыку. Откровенно говоря, полегче и покрасивее. Особенно в исполнении фортепьяно. Поэтому музыки у меня хватает. В библиотеке в кабинете баян – итальянцы подарили ручного изделия. Супер! Время ушло, я уже не могу так играть, как раньше. Я редко его беру в руки, чтобы отвлечься.
О белорусах
Нашим людям надо начинать, как я когда-то сказал, а вы долго шутили, раздеваться и работать. Мы – транзитная страна. Сегодня у запада и востока нет другого способа общения, кроме как Беларусь. Кто только не едет… Ну так окажите им услугу! Картошки отварите, мы же бульбаши! Драники выпекайте, чай приготовьте, автомобиль помойте, еще что-то – море услуг, когда человек едет. Надо просто шевелиться, надо, чтобы у белоруса просыпалась предпринимательская жилка.
О «МИРе»
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В ходе «Большого разговора» президент Беларуси заявил, что будет участвовать в следующих выборах на пост главы государства.
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