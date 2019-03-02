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Даже без пива! В Бресте Масленицу встретили впервые совсем без алкоголя

03.03.2019 21:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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3 марта 2019 года в Брестском городском парке культуры и отдыха отметили начало масленичной недели. Валенки кидали, рыбку ловили, веники о спину мочалили, лотерейку на счастье тянули, танцы танцевали, песни распевали, загадки разгадывали, призы получали.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63986.php

Даже без пива! В Бресте Масленицу встретили впервые совсем без алкоголя

В чуть морозном воздухе витали ароматы чая, кофе и шашлыков. Над блинницами подымался парок выпекаемых тут же блинов с начинками.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63986.php

Даже без пива! В Бресте Масленицу встретили впервые совсем без алкоголя

Дети объедались сладкой водой, сладкой ватой и початками вареной кукурузы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63986.php

Даже без пива! В Бресте Масленицу встретили впервые совсем без алкоголя

Взрослые предпочитали блины с горячим чаем или кофе или запивали шашлыки минералкой и соком.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63986.php

Даже без пива! В Бресте Масленицу встретили впервые совсем без алкоголя

Пива не продавали даже в стационарных кафешках. Ближайшие к парку магазины предупреждали о запрете на продажу любых алкоголь содержащих жидкостях 3 и 10 марта. Традиционно Масленица - хороший праздник для предприятий, реализующих и слабо-, и сильно- алкогольные напитки. В этом году всё иначе, посмотрим, как долго продержится такое начинание, и не вернётся ли алкоголь на прилавки. А что мы, в самом деле, без градуса уже и веселиться не умеем?

 
 
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  3 марта 2019 года в Брестском городском парке культуры и отдыха отметили начало масленичной недели. Валенки кидали, рыбку ловили, веники о спину мочалили, лотерейку...
 
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