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Сидоренко: «Мы должны достойно выступить на чемпионате мира. Лучшие хоккеисты должны поехать»
Новости Беларуси. Разобраться, на каком этапе находится белорусский хоккей сейчас, как раз и призвана суперсерия. Главный тренер ХК «Динамо-Минск» и национальной сборной Беларуси по хоккею Андрей Сидоренко рассказал о подготовке к ЧМ по хоккею, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Андрей Сидоренко, главный тренер ХК «Динамо-Минск» и национальной сборной Беларуси по хоккею:
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Новости Беларуси. Разобраться, на каком этапе находится белорусский хоккей сейчас, как раз и призвана суперсерия. Главный тренер ХК «Динамо-Минск» и национальной...
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