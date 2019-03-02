ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сидоренко: «Мы должны достойно выступить на чемпионате мира. Лучшие хоккеисты должны поехать»

03.03.2019 20:25 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Разобраться, на каком этапе находится белорусский хоккей сейчас, как раз и призвана суперсерия. Главный тренер ХК «Динамо-Минск» и национальной сборной Беларуси по хоккею Андрей Сидоренко рассказал о подготовке к ЧМ по хоккею, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вызов для минского «Динамо» или шанс для хоккеистов сборной экстралиги? Подводим итоги суперсерии

Сидоренко: «Мы должны достойно выступить на чемпионате мира. Лучшие хоккеисты должны поехать»

Андрей Сидоренко, главный тренер ХК «Динамо-Минск» и национальной сборной Беларуси по хоккею:
Надо строить команду – правильно вы сказали. Но все равно мы должны достойно выступить на чемпионате мира. Лучшие хоккеисты должны поехать. Лучшие, которые хотят защищать честь страны. Амбициозные хоккеисты, которые хотят выиграть. Мы такую команду должны сделать и привезти.

«У нас бардака в хоккее хватает». Президент раскритиковал положение дел в белорусском хоккее

Басков о матчах минского «Динамо» и сборной клубов экстралиги: «Это для нас определённый вызов»

Сидоренко: «Мы должны достойно выступить на чемпионате мира. Лучшие хоккеисты должны поехать»

Сидоренко: «Мы должны достойно выступить на чемпионате мира. Лучшие хоккеисты должны поехать»
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Разобраться, на каком этапе находится белорусский хоккей сейчас, как раз и призвана суперсерия. Главный тренер ХК «Динамо-Минск» и национальной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Басков о матчах минского «Динамо» и сборной клубов экстралиги: «Это для нас определённый вызов»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика