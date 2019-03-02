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Басков о матчах минского «Динамо» и сборной клубов экстралиги: «Это для нас определённый вызов»

03.03.2019 20:24 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Дмитрий Басков, генеральный директор ХК «Динамо-Минск», высказался о проведенных матчах между «Динамо» и сборной клубов экстралиги, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вызов для минского «Динамо» или шанс для хоккеистов сборной экстралиги? Подводим итоги суперсерии

Басков о матчах минского «Динамо» и сборной клубов экстралиги: «Это для нас определённый вызов»

Дмитрий Басков, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:
Было много критики в наш адрес, мы и не скрываем, что у нас был провальный сезон, неудачный сезон. Я понимаю беспокойство Президента, потому что это государственный клуб и государственные деньги. Раз пришла такая идея – посмотреть игроков «Динамо» на уровне лучших хоккеистов белорусской экстралиги, мы не испугались – это для нас определенный вызов. Нам самим было интересно посмотреть собранных лучших хоккеистов белорусской экстралиги на фоне наших двух с половиной звеньев.

«У нас бардака в хоккее хватает». Президент раскритиковал положение дел в белорусском хоккее

Басков о матчах минского «Динамо» и сборной клубов экстралиги: «Это для нас определённый вызов»
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Дмитрий Басков, генеральный директор ХК «Динамо-Минск», высказался о проведенных матчах между «Динамо» и сборной клубов экстралиги, сообщили в...
 
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