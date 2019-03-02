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Басков о матчах минского «Динамо» и сборной клубов экстралиги: «Это для нас определённый вызов»
Новости Беларуси. Дмитрий Басков, генеральный директор ХК «Динамо-Минск», высказался о проведенных матчах между «Динамо» и сборной клубов экстралиги, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Дмитрий Басков, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:
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Новости Беларуси. Дмитрий Басков, генеральный директор ХК «Динамо-Минск», высказался о проведенных матчах между «Динамо» и сборной клубов экстралиги, сообщили в...
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